象徵喜氣的農曆新年即將到來，為歡慶佳節，許多明星好友相繼將象徵喜氣的紅色元素單品放入日常穿搭中，在超夯宮廷劇《延禧攻略》中飾演「富察傅恆」而走紅的大陸男星許凱，就背上 FENDI CNY 新春系列 FF LOGO後背包，大容量的束口袋造型，配上雙邊置物收納袋，顛覆過往紅色給人成熟老氣的形象，他年輕朝氣的魅力使包款多了一份潮流感。

有別於新春系列大型後背包款穿搭，新加坡男星王冠逸則以 FF LOGO 造型T恤搭配束口運動褲，成套黑色運動套裝飾以紅色邊線 FF LOGO 設計而成，讓整套服裝在休閒氛圍中更添層次與巧思，腳踩白色高筒休閒鞋，最後以 Baguette 小型包款搭配成套服裝，一舉一動流露男神酷帥氣息。

大陸男星許凱帥氣背上新春系列後背包，顛覆過往紅色給人成熟老氣的形象。（圖／品牌提供）

FENDI 為慶祝即將到來的2021年農曆新年推出專屬系列，以體現同為十二生肖中牛年所蘊含的力量、決心與對於人生的遠大抱負。FF 主題圖案也是男裝系列裡的主角，以紅黑兩色為主色，為男性打造出理想的節日造型。

品牌的經典標誌符號出現在多款採用雪尼爾和針織材質的黑色成衣上，以及多款皮具、配飾和鞋履上，包括 Flat Baguette 包款、背包、手拿包、名片盒和中筒城市運動鞋。