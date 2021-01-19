不知道去年有多少人的褲袋是被 Travis Scott 勒到不行的，但目前看來，2021 這位超級鞋王沒有要放過大家的意思，怎麼會新的一年才過十二天就出事的問題！ Travis Scott Air Jordan 6 終於掀開神秘面紗與大家見面！在看到真面目之前記得做好心理準備，連小編都暈船到不行了......，原來 Nike 不敗公式就是與 Travis Scott 聯名嗎？每波都強到不行啊！而這次霸氣外露的設計，加上聯名地位，直接先預約一波年度話題鞋王了。
本次 Travis Scott Air Jordan 6，以最經典的咖啡色作為主色調，一眼望去就馬上被鞋舌上的設計所吸引，如圖霸氣十足的沙漠武士虎視眈眈地注視著，氣勢非凡程度直接先鎮住全場，鞋口兩側配置的拉鍊、扣子置物空間，就如同工作褲般，除了功能性外，在外觀上使鞋體更豐富，打造立體層次感，在鞋舌及鞋根上都印製了Cactus Jack 字樣顯示身份，而在中底、鞋底方面，除了配置 Cactus Jack 招牌笑臉、 Jordan Brand 的經典圖案 Jumpman 外，更霸氣的直接壓印上 Travis Scott 的名號，如此直接硬派作風果然是超級鞋頭啊！
另外，能夠注意的是，鞋子內裡印製著「Sample」字樣，到底發售時會長什麼樣呢？一切都還沒定案！目前消息指出，Travis Scott Air Jordan 6 定價為 250 美金 (約台幣 $ 7,003 元)，預計將於今年春季登場，大地色系就是寒冬的顏色啊！各位鞋頭們可以開始觀望了，這波聯名絕對是搶到不行啊！
#潮流模市 #BEEMEN #蜂報 #Travis #Air Jordan
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。