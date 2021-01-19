不知道去年有多少人的褲袋是被 Travis Scott 勒到不行的，但目前看來，2021 這位超級鞋王沒有要放過大家的意思，怎麼會新的一年才過十二天就出事的問題！ Travis Scott Air Jordan 6 終於掀開神秘面紗與大家見面！在看到真面目之前記得做好心理準備，連小編都暈船到不行了......，原來 Nike 不敗公式就是與 Travis Scott 聯名嗎？每波都強到不行啊！而這次霸氣外露的設計，加上聯名地位，直接先預約一波年度話題鞋王了。

本次 Travis Scott Air Jordan 6，以最經典的咖啡色作為主色調，一眼望去就馬上被鞋舌上的設計所吸引，如圖霸氣十足的沙漠武士虎視眈眈地注視著，氣勢非凡程度直接先鎮住全場，鞋口兩側配置的拉鍊、扣子置物空間，就如同工作褲般，除了功能性外，在外觀上使鞋體更豐富，打造立體層次感，在鞋舌及鞋根上都印製了Cactus Jack 字樣顯示身份，而在中底、鞋底方面，除了配置 Cactus Jack 招牌笑臉、 Jordan Brand 的經典圖案 Jumpman 外，更霸氣的直接壓印上 Travis Scott 的名號，如此直接硬派作風果然是超級鞋頭啊！

超級鞋頭Travis Scott Air Jordan 6 曝光（圖／BEEMEN蜂報提供）

另外，能夠注意的是，鞋子內裡印製著「Sample」字樣，到底發售時會長什麼樣呢？一切都還沒定案！目前消息指出，Travis Scott Air Jordan 6 定價為 250 美金 (約台幣 $ 7,003 元)，預計將於今年春季登場，大地色系就是寒冬的顏色啊！各位鞋頭們可以開始觀望了，這波聯名絕對是搶到不行啊！

超級鞋頭Travis Scott Air Jordan 6 曝光（圖／BEEMEN蜂報提供）

超級鞋頭Travis Scott Air Jordan 6 曝光（圖／BEEMEN蜂報提供）

超級鞋頭Travis Scott Air Jordan 6 曝光（圖／BEEMEN蜂報提供）

超級鞋頭Travis Scott Air Jordan 6 曝光（圖／BEEMEN蜂報提供）