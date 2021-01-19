南韓28歲「性感小野馬」泫雅，8日透過經紀公司「P NATION」宣布將於本月28日回歸舞台，讓粉絲們興奮不已。而經常透過個人IG與粉絲們互動的泫雅，近日也陸續PO出多張工作側拍及短片，再秀火辣好身材。

泫雅在近日公開的近況中，先是一連PO出多個練舞的短片，只見泫雅在其中僅穿上紅色吊帶蕾絲內衣搭配同色系寬版長褲，大秀前凸後翹的惹火身材，配合著音樂展現卓越的舞姿，音樂結束後她才因奮力熱舞而倒在地上喘息，敬業的態度吸引超過165.6萬人觀賞。

隨後，泫雅再曬出為精品BVLGARI宣傳的穿搭照，白色平口中空上衣配上白色長褲，使BVLGARI紅色新品包款成為亮點，但下ㄧ張照片中泫雅也不忘秀出苦練已久的馬甲線，令粉絲們看了直呼「果然是泫雅，白配紅太好看了」、「女神身材太好了」、「只有我在看馬甲線嗎？」成功引發話題。

泫雅擁有美艷外表與超群舞技，自女團4minute出道後便受到大批粉絲的喜愛，成為SOLO女歌手後更以性感舞姿及火辣形象橫掃全亞洲，但泫雅也因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她多次在工作中發病昏倒，使她原定於去年底所發行的新專輯《GOOD GIRL》被迫無限延期。好在經過長時間的休養與調整，泫雅終於在1/28日重新發行專輯回歸舞台，令粉絲們相當期待。