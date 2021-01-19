英國29歲辣模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)，日前宣布懷孕後依然不改火辣的穿搭風格，甚至大方展現性感孕肚。近日她便在個人社群平台上曬出與老公一同前往海邊度假的照片，豐滿的好身材再度吸引目光。

艾蜜莉瑞特考斯基因在電影《控制》及歌手羅賓西克(Robin Thicke)的單曲《Blurred Lines》中「上空」演出而一脫成名，也因此有了「最辣小三」的封號。近幾年將事業重心轉向自創服飾品牌「inamoratawoman」發展後，她就經常透過個人IG分享生活及穿搭技巧，大膽又前衛的設計也獲得一票粉絲的喜愛，成為超人氣CEO。

艾蜜莉瑞特考斯基日前宣布懷孕後，也不改火辣的穿搭風格，不僅多次脫掉外衣秀出孕肚接受時尚雜誌的採訪並分享懷孕後的心得，不定時還會在個人IG上PO出「全裸照」來觀察身材的變化。

艾蜜莉瑞特考斯基近日雖受到新冠肺炎疫情影響幾乎都待在家中，但她還是抽空與老公一同前往鄰近海灘曬太陽，而在公開的影片中艾蜜莉穿著一件膚色的三點式比基尼，側身時豐滿的曲線與性感翹臀一覽無遺，同樣吸引超過496萬人觀賞，紛紛留言大讚「還是一樣辣」、「超性感的辣媽」、「即使懷孕身材還是超好的」。