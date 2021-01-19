韓國知名模特兒兼網紅金寶拉(BORA KIM/보라)，日前曾與男友一同前往台灣旅遊並拍攝超有質感的Vlog影片，讓她在韓國、台灣等地爆紅。近日無法出國的她，在個人IG上曬出多張旅遊舊照，意外秀出火辣好身材。

金寶拉本身職業為模特兒，擁有甜美的臉蛋與高䠷的身形，加上清新脫俗的迷人氣息，使她在網路上迅速竄紅，更有了「零死角美女」的美名。她也經常透過個人IG與YouTube頻道分享生活、旅遊Vlog及穿搭技巧，成為不少女性粉絲的穿搭指南，IG狂吸超過74萬人追蹤。

金寶拉近期也受到新冠肺炎疫情影響，已許久沒出國，只好在IG上曬出過去旅遊時的美照與粉絲們分享。近日她便PO出前往印尼峇厘島時的舊照及影片，只見她穿著一件白色細肩帶小可愛搭配同色系綁帶高衩長裙，對著鏡頭回眸電暈一票粉絲，接著再曬出一張微笑自拍，上衣領口超深V的設計使她飽滿雙峰一覽無遺，吸引超過3萬人按讚，紛紛留言「被妳電慘了」、「怎麼會有人這麼美」、「好羨慕你男友」、「根本是仙女下凡」。

另外，都在家中的金寶拉日前也更新了YouTube影片分享穿搭風格，她全程只穿著白色的內衣褲就直接在鏡頭前更換多套造型展現專業，但曼妙的身材曲線以及超狂的腹肌線條依然讓網友驚艷不已。