大陸女星楊冪以精緻顏值及纖細體態走紅，當了媽後依舊是代言廣告不間斷的高人氣女神，一舉一動都是話題焦點。她近期登上時尚雜誌封面，更大方公開為此拍攝的復古童趣大片，宛如坐時光機回到童年，清純風格廣受好評。
楊冪近日受邀登上《時尚COSMOPOLITAN》2月刊，是連續第5年登上該雜誌，更是今年第6度登上封面，這次再次嘗試新風格，透過穿搭襯托修長美腿，更以青春造型驚艷廣大粉絲。
楊冪先是選穿義大利時裝品牌Gucci與哆啦A夢聯名款，棉質圓領衛衣搭配Ken Scott印花人造絲半身裙，完美詮釋復古時尚風，極具個人特色。這組兼具甜美和帥氣的寫真讓粉絲們看了紛紛大讚：「楊冪時尚感絕了」、「你是我眼中最美的風景」、「太好看了」等。
除了曬穿搭及好身材，楊冪更在採訪中大談人生觀，更直接吐出金句：「極度坦誠就是無堅不摧」，她認為，「一個人如果對自己足夠坦誠，別人便無法用你的弱點傷害到你或是威脅你。尊重自己的感受，不去迎合規則，就是對自己坦誠。」
楊冪以童星身分出道，除了高顏值吸睛，更靠自然細膩的演技穩坐「陸劇女王」之位，至今在戲劇圈走跳超過30年，演過多部夯劇和電影，包括《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《小時代》系列電影和《三生三世十里桃花》等，人氣居高不下。
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