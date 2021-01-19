南韓的34歲知名女星朴敏英，擁有甜美長相、清新氣質，2018年憑著電視劇《金秘書為何那樣》的金微笑一角紅遍全亞洲。近日再次接下綜藝節目《明星來解謎-第三季》的她，將與原班人馬劉在錫、李光洙、安在旭、金鍾旼、吳世勳、金世正、李昇基等人再次攜手合作，令觀眾相當期待，而在今日(19日)的線上開播記者會上，朴敏英以一襲鵝黃色洋裝優雅現身，吸引網友熱烈討論。

朴敏英在2018時，曾擔任過綜藝節目《明星來解謎》第一季及第二季的主持固定班底創下不錯的收視成績，因此製作公司也在日前宣布將於本月22號播出第三季，並於今日舉辦線上開播記者會。朴敏英穿著Chloe’的2021早春新品，多層次雪紡洋裝配上BVLGARI的飾品點綴盡顯貴氣；朴敏英的造型師也在個人IG上公開她的整體造型，胸口鏤空的繡花設計，意外秀出性感深溝相當吸睛，令粉絲看了直呼「失蹤人口終於營業了」、「久久不見還是這麼美」成功掀起話題。

另外，朴敏英自去年演完電視劇《天氣好的話，我會去找你》後，雖沒有推出任何戲劇作品，但活動代言還是紛紛找上她。不久前，她便為了自己所代言的精品Tod's宣傳，特別在個人IG上曬出一組穿搭照，散發知性的女神魅力，同樣吸引超過93.8萬人按讚。

朴敏英2006年以電視劇《不可阻擋的High Kick》中的姜友美一角獲得關注，接續演出《成均館緋聞》、《城市獵人》、《Healer治癒者》及《金秘書為何那樣》、《她的私生活》等多部韓劇，也曾多次憑著精湛的演技獲得各項演技大賞，即使曾在節目中公開承認整形，依然不減高人氣。