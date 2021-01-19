大陸女星譚松韻因笑容激似女團TWICE成員子瑜引發關注。（圖／摘自微博@两小姐的便利贴 ）

大陸女星譚松韻因在古裝劇《甄嬛傳》中飾演「淳貴人」走紅，靠著甜美臉蛋及惹火體態狂圈粉，更因笑容激似女團TWICE成員子瑜引發關注。譚松韻近期登上「為愛尖叫」頒獎典禮，現場集結了眾多重量級A咖，包含秦嵐、黃曉明、周筆暢、張靚穎及陳偉霆等人，她不忘在微博上發出一系列「風與海浪大片」圈粉。

譚松韻近日登上「2021愛奇藝為愛尖叫晚會」，她選穿一身浪漫風格的白紗前往海邊拍寫真，以平口水鑽禮服完美襯托出酥胸及腰身，貼身剪裁更讓柳葉腰一覽無遺，讓粉絲們看了如癡如醉，紛紛留言告白：「好喜歡文藝風的韻」、「你是我的冬季戀歌」、「我愛松韻學姐」、「寶貝超級優秀」。

大陸女星譚松韻因在古裝劇《甄嬛傳》中飾演「淳貴人」走紅。（圖／摘自微博@两小姐的便利贴 ）

昨日（18日）第二屆融屏傳播盛典火熱展開，譚松韻靠著紮實表演功力獲得「融屏活力演員」的榮譽和獎項，目前出道邁入第15年，從《甄嬛傳》中的「淳貴人」到青春偶像劇《以家人之名》中的「李尖尖」，她一直嘗試著用不同的角色來增進表演能力，實力備受各界肯定。

童星出身的譚松韻今年30歲，從小就散發女明星靈氣。（圖／摘自微博@两小姐的便利贴 ）

童星出身的譚松韻今年30歲，從小就散發女明星靈氣，尤其在《後宮甄嬛傳》中展現自然演技，播出後成功累積不少人氣，後續出演《旋風少女》、《最好的我們》、《狐狸的夏天》、《浪花一朵朵》、《錦衣之下》以及《以家人之名》等劇，是廣大粉絲們心中的明日之星。