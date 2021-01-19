LUNASOL魅力豐潤艷脣膏＃EX06情人節限定，1400元。（LUNASOL提供）

LUNASOL晶巧霓光眼彩盒＃11，2250元。（LUNASOL提供）

LUNASOL晶巧柔膚修容餅(霓晶)＃02 ，1270元。（LUNASOL提供）

頂級美妝迎年節，相繼推出新年限定、情人節美妝搶攻送禮市場，LUNASOL除了祭出春妝，還同步推出情人節限定脣色，打動消費者的心。

LUNASOL以植物、花卉發想，化身植物獵人，從花卉色彩打造春天新色，以「穿透感」的花草春色如水彩暈染在肌膚上的色調作為設計，品牌建議，在上妝手法上，可以先以咖啡色澤為眼妝打底，再加上其它夢幻色彩，會讓色彩產生變化，宛若自然而生的色澤。 情人節限定則祭出紅色系口紅，更襯新年好氣色。

英國頂級香氛Jo Malone London經典英國梨與小蒼蘭香水發表新年限定款，以代表富貴的奢華霧面金屬瓶蓋，搭配小蒼蘭圖騰花卉和吉利寓意的紅金色葉枝交疊在透明瓶身，針對將至的情人節、農曆春節送禮熱潮，業者也推出香水瓶刻字和禮盒包裝服務，即日起至2月5日，購買指定2件商品以上即可預約限量客製化英文手寫禮盒包裝服務。