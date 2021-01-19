頂級瑞士保養La Prairie 奢華安瓶搶攻貴婦市場 18:552021/01/19 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鉑金臻稀活萃安組8mlx3，6萬6350元（見圖，La Prairie提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士頂級保養La Prairie全球肌膚實驗室，推出「鉑金臻稀活萃安瓶」，可以說是品牌最奢華之作，鉑金臻稀活萃安組8mlx3，6萬6350元。 鉑金臻稀活萃安瓶也備受名人蔣雅淇青睞，使用鉑金臻稀活萃安瓶讓肌膚狀態再突破，那個細緻彈潤的觸感、由內而外散發的光澤度，讓她愛不釋手了，她建議，可以每季安排密集保養，為肌膚帶來奢華呵護。 龍華市場搶攻美食宅經濟 自推LINE＠「跨攤外送」服務 舌尖偽出國！愛買攜手復興空廚 特色年菜搶市 #安瓶 #鉑金 #活萃 #奢華 #肌膚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 食安英雄想圓建築夢 律師鄭智文攻下土木工程碩士 18:282021/01/14 生活 一瓶難求 運鈔車保全業 發財水最頂規 04:102021/01/18 生活新聞 日本原液領導品牌TUNEMAKERS登台 美妝達人激推 12:202021/01/14 消費 首家純網銀上線！樂天銀今開業 推7天高利定存 14:422021/01/19 財經 唐吉軻德台灣首店明開幕 必買商品搶先看 17:322021/01/18 生活 反萊豬公投 羅智強一張照曝鐵人行程 一小時六千網讚爆 09:032021/01/14 政治 網購年貨夯 美味年菜趣味桌遊以及大掃除利器輕鬆買 15:042021/01/19 科技 草莓季甜鹹創意料理 顛覆饕客想像 11:272021/01/16 生活 攻春節！量販年菜大戰開打 04:102021/01/19 產業．科技 Jo Malone London芳醇香水 緋紅罌粟花奢華盛開 04:102021/01/19 時尚消費 電動車跑得快 瑞信愛五指標股 08:592021/01/18 財經 時尚熱門新聞 迪麗熱巴學院風短裙辣翻 白皙美腿一覽無遺超搶鏡 - 名人 - 時尚 泫雅只穿細肩帶低胸內衣太辣 熱舞狂洩深溝惹火曲線 - 名人 - 時尚 178cm女星只穿內衣對鏡自拍 意外洩超狂馬甲線 - 名人 - 時尚 女星寒冬裡穿深V中空衣 彎腰意外洩半球性感之眼 - 名人 - 時尚 9頭身女星針織短裙超火辣 下半身全開洩神級長腿 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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