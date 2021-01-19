瑞士頂級保養La Prairie全球肌膚實驗室，推出「鉑金臻稀活萃安瓶」，可以說是品牌最奢華之作，鉑金臻稀活萃安組8mlx3，6萬6350元。

鉑金臻稀活萃安瓶也備受名人蔣雅淇青睞，使用鉑金臻稀活萃安瓶讓肌膚狀態再突破，那個細緻彈潤的觸感、由內而外散發的光澤度，讓她愛不釋手了，她建議，可以每季安排密集保養，為肌膚帶來奢華呵護。