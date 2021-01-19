不到一個月即將迎接農曆新年，除了打掃家裡，也別忘了幫頭皮大掃除。頭皮保養關鍵在於細節，除了平時悉心呵護，長達7天的過年連假保養也別偷懶。如果用錯保養方式，一不留意可能犯了以下3大禁忌，讓潛藏的頭皮危機伴隨，因此要特別小心。

1.洗髮後頭皮沒吹至全乾

過年期間許多人作息不正常，拖到深夜才洗澡，洗頭後頭皮都沒吹乾就想要躺床滑手機，當頭皮處於潮濕狀態時，容易滋生細菌，進而產生搔癢、油味，造成隔天髮根扁塌，看起來沒精神，甚至長出頭皮痘。因此吹乾頭皮是髮肌美麗的重點，過年期間也要維持頭皮健康。

2.洗頭只洗一遍

許多女生覺得洗頭很麻煩，貪圖方便只洗一次，而且只在髮絲表面將洗髮精起泡，甚至連頭皮都沒清潔到。切記洗頭要洗二次，並且要用指腹把泡泡帶到頭皮，輕柔按摩、清潔，才能避免讓固態油脂皮屑堆積生成，減少出油、搔癢、頭皮屑等困擾。

3.起床才洗頭

過年期間許多人會熬夜玩樂，回到家先睡再說，早上起床才洗頭，讓整天累積的頭皮髒污、汗水停留在頭上一整夜，不僅會讓污垢沾附在枕頭上，還可能影響頭皮肌膚的代謝，因此建議無論多晚都應洗頭、沐浴後再就寢，更能維持頭皮和頭髮清爽健康。

5α捷利爾洗髮沐浴露3in1。（圖／品牌提供）

過年期間適逢旅行外出，訴求簡單便利保養，建議選擇溫和潔淨的洗沐養護品，草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲「5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1」，單靠一瓶即能輕鬆清爽洗淨全身，可同時用於頭皮、臉部、全身肌膚潔淨，相當適合全家大小使用。若想加強頭皮潔淨養護，可於第一遍洗髮步驟搭配使用頭皮專用洗劑，艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液獨特液態劑型可於乾髮時直接淋於頭皮，不需加水即可輕柔起泡，做為頭皮前導清潔使用，讓洗後頭皮彷彿會呼吸般的舒暢感，做好頭皮大掃除，輕盈清爽迎接美麗過新年。

AROMASE艾瑪絲致力社會公益，即日起至艾瑪絲官方網站購買下單不限金額，即可獲得樂山教養院院生親手繪畫創作的限量聯名紅包。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2021/1/26

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