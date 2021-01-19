就在北部醫院爆發感染人數爆增至9人之際，瑞士腕表ORIS舉辦國際線上新品發表會，由聯合執行長Rolf Studer親自主持，他將主題定調為「以希望為名」，發表一款Carl Brashear Cal.401限量青銅表，希望藉由電影《怒海潛將》中的主角人物Carl Brashear大無畏的精神，激勵世人抱持希望、勇敢抗疫。

ORIS頌揚電影《怒海潛將》中美國首位非裔潛水士官長Carl Brashear努力不懈的精神，自2016年迄今推出三代紀念限量表（左至右）。（ORIS提供）

Carl Brashear是美國首位非裔潛水士官長，儘管左腿遭截肢，仍不畏艱難努力復健，成為美國海軍第一位截肢的潛水員，ORIS感念他偉大情操，於2016年與Carl Brashear基金會合作推出第一代聯名表，限量2000只立刻被搶購一空，當時售價不到9萬元，隨及在二手市場飆升到13萬元，可見受歡迎的程度。

ORIS第三代Carl Brashear限量表，搭載最新款 Cal.401機芯，12萬3000元。（ORIS提供）

ORIS於2016年推出第一代Carl Brashear限量表，訂價8萬9000元，二手價飆至13萬元。（ORIS提供）

今年ORIS在疫情嚴峻之際舉辦線上發表會，特別主打第三代Carl

Brashear Cal.401限量青銅表，藉此激勵世人效法Carl Brashear勇敢迎接挑戰的精神，並引用Carl的座右銘「被擊倒並非罪過，倒地不起才是」（It’s not a sin to get knocked down, it’s a sin to stay down），在疫情全球延燒永無寧日的時刻，顯得別具意義，該款表搭載品牌最新自製401機芯，限量2000只，台灣限量80只，預計也將會掀起搶購。

ORIS Divers Sixty-Five日期表，皮革表帶款，6萬2000元。（ORIS提供）

ORIS聯合執行長Rolf Studer指出，為了迎戰疫情的衝擊，ORIS也擬定好未來的戰略計畫，包括持續提供高CP值的腕表，讓消費者可以合理的價格擁有高品質的機械表，並在研發高抗磁、五日動力儲存、十年保固的Cal.400機芯後，ORIS還會不斷研發高品質的機芯。

ORIS在台舉辦「以希望為名」腕表發表會，現場打造成瑞士馬特洪峰下的滑雪木屋。（ORIS提供）

除了Carl Brashear限量表，另一款Divers Sixty Five潛水表的表盤也融入漸層糖杏色的時尚元素，就像日落的美景一般，予人溫暖朦朧的感覺。