2020買了幾雙鞋呢？是否傾家蕩產呢？2021 還會繼續敗下去嗎？在思考這個問題的同時，先來看看 Off-White™ 跟 Nike 傑出的一手，先前由球鞋情報帳號指出，Virgil Abloh 將與 Nike 再度攜手推出 Off-White™「The Twenty」全新聯名系列，爆炸性的聯名商品，在大家都在引頸期盼的同時，又有聯名球鞋銷售日程曝光啦！你各位小心了，在被「The Twenty」轟炸之前，就先被其他聯名鞋給榨乾啦！

網路上多方球鞋情報帳號都曝光 Off-White™ x Nike Air Force 1 Low University Gold 的販售消息，已經曝光許久的聯名鞋款終於迎來新消息，金黃色的主色調讓人不得不注意到他，搭上皮革材質，整體質感大大提升，加上 Virgil Abloh 標誌性束帶，以及解構性美學，怎麼感覺喉頭有一股氣想發洩啊「真香！」Off-White™ x Nike Air Force 1 Low University Gold 據目前消息指出，將於今年 7 月於 ICA Boston 展覽會上正式發布，其他詳細資訊還尚未公布，在「The Twenty」全新聯名系列襲擊之前，承受得了 Off-White™ x Nike Air Force 1 Low University Gold 這波金黃攻勢嗎？

Virgil 出手啦！OFF-WHITE X NIKE AIR FORCE 1 LOW UNIVERSITY GOLD 曝光（圖／BEEMEN蜂報提供）