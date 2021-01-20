南韓女團Berry Good去年11月才發行單曲《ACCIO》，時隔2個月火速回歸，於昨日(1/19)發行全新單曲《Time for me》，MV中性感又甜美的風格受到網友注意。人氣成員祚弦(조현)，日前接下舞台劇的表演邀約，並在個人IG上公開造型側拍，凹凸有致的身材立即成為焦點。

Berry Good在昨日發行單曲《Time for me》MV，並在其中換上多套造型，而人氣成員祚弦除了首次參與作詞外，也特別在個人IG的限時動態上曬出tiktok熱舞短片為新歌宣傳。只見她先是穿上黃色中空造型短裙，接著再換上流蘇中空造型短褲，辣秀纖細蠻腰與腿根；隨後她又PO出火辣的馬甲低胸造型美照感謝粉絲的支持，前凸後翹的曲線令網友看得臉紅心跳。

祚弦不久前還接下《Homo Mobilicus》舞台劇的邀約，並登上了Arko藝術劇場的舞台，在她自己公開的照片中，穿上了方便活動的貼身舞衣，擺出專業的側踢舞姿，大秀結實的腿部線條，使粉絲驚艷不已。

事實上，祚弦過去曾是一名短道速滑運動員，後來因受傷而退出學校準備前往國外就學，2013年成為偶像練習生並訓練三年後才正式以Berry Good女團身份出道，清純甜美的形象深植人心。但自從2019年穿著火辣的爆乳裝扮cosplay劇中的性感角色爆紅後，祚弦便逐漸開始轉型改走「微性感風格」，陸續接下酒商及內衣廣告的代言邀約，並在電影《용루각》中飾演藝珠(예주)ㄧ角，人氣迅速竄升。