被封為真人版「亞洲瘋狂富豪」的Netflix最新實境節目《璀璨帝國》〈Bling Empire），開播以來話題不斷，除了劇中奢華生活令人嘆為觀止外，核心人物貴婦克莉絲汀（Christine Chiu）的台灣裔身份及火辣身材也同樣引起話題。

2018年上映的電影《亞洲瘋狂富豪》因演活了新加坡富豪的奢華生活創下超高的票房紀錄，使亞洲富豪們的生活一瞬間成為話題。Netflix最新真人秀節目《璀璨帝國》便是將現實生活中，真正生活在美國的亞裔富豪生活直接做成節目播出，其中周旋在政商名流間的台灣裔名媛克莉絲汀Christine Chiu最受到矚目。

克莉絲汀雖出生台灣，但沒待太久便舉家遷居美國，她在23歲畢業於佩柏戴恩大學（Pepperdine University）國際貿易系後，便嫁給好萊塢御用整形華裔名醫加百列（Gabriel Chiu）。兩人在比佛利山莊共同經營的整形外科診所（Beverly Hills Plastic Surgery），靠著老公精湛的手術服務與克莉絲汀高超的公關技巧，使他們賺進大把鈔票也成功擠進上流社會圈，成為富豪、名媛之一，不少大咖明星、政商名流及皇室成員皆是他們的客戶，就連遠在英國的查爾斯王儲（Prince Charles）也是克莉絲汀的好友之一。

克莉絲汀對於時尚相當熱愛，為滿足各種活動需求不惜砸下大錢從早到晚開趴，甚至將私人直升機當成代步工具四處旅行，精緻華服更是一件換過一件，一套比一套更奢華。2016年克莉絲汀曾接受《好萊塢報導》訪問時透露，只要是她想要的禮服在秀場上便會付下高額訂金購買，她也從不穿任何名人所穿過的衣服，因為對她來說那些都是「零亂的二手貨」。克莉絲汀也從不吝嗇的在個人IG上曬出浮誇的穿搭以及凹凸有致的火辣身材，吸引超過29.8萬人追蹤。

不過，克莉絲汀在圈內也是知名的慈善家，不僅親自投入慈善事業，每次出手捐款都相當驚人，是她受人愛戴尊敬的原因之一。而這個實境秀的製作人Jeff Jenkins曾是捧紅「卡戴珊家族」的幕後操手，他希望能透過節目打破大眾對於亞裔人的刻板形象，劇中還出現懷秋及高以翔女友Bella等台灣名人，在網路上引起話題。