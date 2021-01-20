2020年是許多人改變生活方式的一年，習慣性戴口罩、在家工作、維持社交距離等，也讓更多人改變保養方式，選擇更簡單有效的保養成分與單品，降低肌膚負擔。2021年1月聯合利華引進日本原液保養品牌TUNEMAKERS，讓台灣消費者不必苦尋代購就能輕鬆入手；推崇「減法保養」的Kevin老師也是TUNEMAKERS愛用者，特別推薦「原液保濕美容液」，保養步驟加這瓶，解決冬季乾燥更有感。

TUNEMAKERS於2006年在日本創立，由肌膚保養專家組成專業團隊，致力研發高品質、單純無負擔的原液護膚產品，捨棄不必要的添加物，只針對肌膚問題提供保養對策，敏弱肌也能安心使用。2021年除了針對肌膚困擾推出保濕、抗老、毛孔調理及透亮一次推出四大系列產品滿足不同消費者需求，更將以全新產品「原液保濕美容液」作為主打，添加神經醯胺等五種原液，致力帶給台灣消費者更單純、更高效又無負擔的肌膚保養方案。

TUNEMAKERS的理念是「只給肌膚必要且最有效的成分」，捨棄不必要的添加物，只針對肌膚問題提供保養對策。（邱映慈攝）

TUNEMAKERS主打產品「原液保濕美容液」。（邱映慈攝）

保養專家Kevin老師分享：「減法保養風潮將持續熱度，追求健康簡單生活落實在保養上，就是只選肌膚所需、成分越簡單越好、減少過多非必要成分的堆疊、享受純粹養成美肌的美好，TUNEMAKERS成分有效又單純，是減法保養很好的選擇。」他表示，原液保養對台灣消費者來說很容易理解，因為女性對保養品趨勢與成分功效敏銳度非常高，對原液保養不論單獨使用或搭配現有保養品使用的概念也不陌生，已默默吸引不少敏弱肌或醫美術後族群注目。Kevin老師樂見台灣消費者發現更多原液保養的樂趣及輕鬆養成極上膚質的驚喜。對於1月日本台灣同步上市的全新品項「原液保濕美容液」，他認為這可以說是TUNEMAKERS帶來的「保濕訂製款」，讓台灣消費者透過這支新品體驗原液保養的明顯效果。

TUNEMAKERS「原液保濕美容液」質地偏濃稠，推開後觸感很清爽，吸收迅速。（邱映慈攝）

Kevin老師分享冬季保養加入「原液保濕美容液」的步驟，緩解肌膚乾燥非常有感。（邱映慈攝）

TUNEMAKERS四大系列中最受矚目的就是「原液保濕美容液」，嚴選5種高效原液精華，以最適保濕黃金比例「神經醯胺5：胺基酸3：玻尿酸2：角鯊烷1：澳洲堅果油1」調配，神經醯胺助於穩定肌膚，打開後續保養吸收通道，搭配胺基酸、玻尿酸等天然保濕因子(NMF)維持肌膚水潤，最後利用角鯊烷及澳洲堅果油鎖住水分，使用後肌膚真的能夠感受到「喝飽水」的保濕水嫩，且其質地清爽、好吸收，換季、妝前、全膚質皆適用。早晚使用，如同美肌保濕御守，給肌膚持續一整天的水潤能量。也可以根據個人肌膚狀況，搭配同系列保濕單品，如「原液保濕水」、「原液保濕乳、乳霜」做保濕加強，或選擇四大系列原液產品，加乘保養效果，讓肌膚問題不再成為困擾！

原液保濕水、原液保濕美容液、原液保濕乳霜。（邱映慈攝）

原液保濕乳霜擁有絕佳保溼效果。（邱映慈攝）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得TUNEMAKERS保養正品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/1/28

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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