29歲大陸女星鄭爽被爆出棄養風波後，她今日（20日）首次現身到北京某台錄製節目，根據陸媒報導，在面對記者提問時，她快步離開全程一言不發，助理甚至出手打掉鏡頭，始終維持不正面回應的態度。

鄭爽和前男友張恆在近日被爆出到美國代孕事件，加上隱婚、離婚官司等消息接連被爆料，甚至流出男女雙方父母及鄭爽談判的錄音檔，她在錄音中表示想打胎及棄養，脫序發言及行徑遭到外界撻伐，不僅引發不少粉絲集體表示要脫粉，更連各大與她合作的品牌都陸續終止代言。

這次代孕棄養事件曝光，讓鄭爽善良的仙女形象瞬間崩塌，其中知名的華鼎獎組委會決定，撤銷鄭爽「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」以及「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」榮譽。

華鼎獎單位決定撤銷鄭爽「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」以及「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」榮譽。（圖／摘自微博@第29届华鼎奖）

在19日，Prada品牌特別在官方微博發布消息，表示「PRADA集團已終止與鄭爽的所有合作關係。」細數她從本月11日宣布合作到結束，僅代言了9天，意外成為PRADA史上代言時間最短的代言人。而她穿上火辣平口裙的代言照火速被刪除，先前登上中國版《時尚芭莎》雜誌封面也被撤下。

鄭爽先前登上《周末畫報》的封面照已遭到撤下。（圖／摘自微博@周末画报STYLE）

除了率先開槍的Prada，其他曾經與鄭爽合作過的廠商也紛紛在官方微博刪除她的廣告照片及影片，不過出道12年的鄭爽早已身價破億，去年她在節目中大方透露自己新購入一棟台幣約6.4億的4層樓豪宅，備有私人沙灘，身價高到令人難以置信。

鄭爽擁有甜美清純的外貌及168cm好身材，以出演熱門電視劇《一起來看流星雨》一炮而紅，後續再以《微微一笑很傾城》持續圈粉，不料卻爆出棄養醜聞，頻頻遭到各界切割，令人不勝唏噓。