2021開春，資生堂帶來一場繁花盛開的新年限量祝賀禮，以「BEAUTY STARTS AFRESH」為主題，流金與緋紅花卉相互交映，推出優雅又充滿喜氣的新年限定包裝。本次限量包裝網羅最熱銷的明星商品，包含資生堂小紅瓶、拉提神霜和彩妝系列，就要你高調展現優雅的美麗容顏。
保養方面，資生堂小紅瓶、拉提神霜都推出限定包裝。資生堂「小紅瓶」每7.1秒賣出一瓶，是業界首創能夠提升肌膚防禦力的肌底修護精華。「拉提神霜」讓亮膚、緊緻一次到位，針對亞洲女性推出，解決肌膚輪廓線、彈力喪失及膚色暗沉的困擾，如果有法令紋、木偶紋和眼周細紋的問題，特別適合入手。
彩妝方面，推出氣墊粉餅和唇膏的新年限定包裝。「超進化光感氣墊」換上紅色包裝超喜氣，這款氣墊是資生堂超進化家族默默熱賣的黑馬，運用獨家超進化智慧感應科技，可依膚況調節光線反射，冬季使用保濕又遮瑕，輕鬆拍拍即可快速透亮上妝。資生堂全球熱銷的主打色「銀座紅」，推出新年限定版，以經典日本的大都會風情為靈感，適合各種膚色女性的經典紅唇，一抹氣勢顯白，好運一整年。
為了增添喜氣，資生堂特別要送給小紅瓶的鐵粉們「紅妍開運御守」，凡購買資生堂紅妍肌活露N花YOUNG綻放版或激抗痕亮采緊緻霜花YOUNG綻放版，即可獲得開運御守和超豐富的保養組合，還能拿到限量紅包袋，喜愛小紅瓶的人一定要快快趁這次購入！
▍活動
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★歡樂小活動參加方式：
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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看資生堂推出一系列的「花YOUNG綻放版」新年限定包裝！並留言告訴小編你最想入手哪一個～
★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得資生堂唇膏正貨*1，不挑款隨機寄出
★公佈時間 ｜ 2021/1/28
★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）
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