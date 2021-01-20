2021開春，資生堂帶來一場繁花盛開的新年限量祝賀禮，以「BEAUTY STARTS AFRESH」為主題，流金與緋紅花卉相互交映，推出優雅又充滿喜氣的新年限定包裝。本次限量包裝網羅最熱銷的明星商品，包含資生堂小紅瓶、拉提神霜和彩妝系列，就要你高調展現優雅的美麗容顏。

保養方面，資生堂小紅瓶、拉提神霜都推出限定包裝。資生堂「小紅瓶」每7.1秒賣出一瓶，是業界首創能夠提升肌膚防禦力的肌底修護精華。「拉提神霜」讓亮膚、緊緻一次到位，針對亞洲女性推出，解決肌膚輪廓線、彈力喪失及膚色暗沉的困擾，如果有法令紋、木偶紋和眼周細紋的問題，特別適合入手。

資生堂紅妍肌活露N花YOUNG綻放版、激抗痕亮采緊緻霜花YOUNG綻放版。（邱映慈攝）

「小紅瓶」添加具有卓越免疫力的靈芝萃取精華和具有強韌生命力的鳶尾花根萃取精華，能修護穩定肌膚。（邱映慈攝）

彩妝方面，推出氣墊粉餅和唇膏的新年限定包裝。「超進化光感氣墊」換上紅色包裝超喜氣，這款氣墊是資生堂超進化家族默默熱賣的黑馬，運用獨家超進化智慧感應科技，可依膚況調節光線反射，冬季使用保濕又遮瑕，輕鬆拍拍即可快速透亮上妝。資生堂全球熱銷的主打色「銀座紅」，推出新年限定版，以經典日本的大都會風情為靈感，適合各種膚色女性的經典紅唇，一抹氣勢顯白，好運一整年。

MODEL示範資生堂全球熱銷的主打色#銀座紅。（邱映慈攝）

為了增添喜氣，資生堂特別要送給小紅瓶的鐵粉們「紅妍開運御守」，凡購買資生堂紅妍肌活露N花YOUNG綻放版或激抗痕亮采緊緻霜花YOUNG綻放版，即可獲得開運御守和超豐富的保養組合，還能拿到限量紅包袋，喜愛小紅瓶的人一定要快快趁這次購入！

「紅妍開運御守」只送不賣，凡購買資生堂紅妍肌活露N花YOUNG綻放版，或是激抗痕亮采緊緻霜花YOUNG綻放版，即贈紅妍肌活露N10ml、激抗痕亮采緊緻霜15ml、激彈密澎澎霜15ml、花YOUNG新春紅包袋1組、紅妍開運御守1個。（邱映慈攝）

購買資生堂紅妍肌活露N花YOUNG綻放版、激抗痕亮采緊緻霜花YOUNG綻放版，即可獲得花YOUNG新春紅包袋1組和其他超值好禮。（邱映慈攝）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看資生堂推出一系列的「花YOUNG綻放版」新年限定包裝！並留言告訴小編你最想入手哪一個～

★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得資生堂唇膏正貨*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/1/28

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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