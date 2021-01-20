蜜葳特迎新年 優惠下殺68折起 19:402021/01/20 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蜜葳特迎新年祭出多項活動。（蜜葳特提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蜜葳特迎新年祭出多項活動。（蜜葳特提供） 蜜葳特迎新年祭出多項活動。（蜜葳特提供） 喜迎牛年法國有機保養Melvita蜜葳特以全新上市的摩洛哥堅果活酵緊提系列推出冬日期間限定「摩洛哥堅果緊提熱石按摩療程」。 2月1日至24日則推出洋溢著濃濃節慶氣息的新春限定超限量法式手繪燙金紅包袋，凡會員過卡即可免費領取，一般消費者滿額888元即可獲得，活動期間內，消費滿1500元還可參加開運骰骰樂活動，點點有獎，還能再享現折回饋，最高折抵600元，活動期間同步推出節慶美肌香氛禮盒，下殺68折起。 立家湖州粽家鄉味 感動外省奶奶 艾美特「儲存年輕用戶」 淡季轉旺季 #蜜葳特 #下殺 #68 #堅果 #緊提 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 埔頂水資中心卡官司 換地改中庄調整池 23:022021/01/19 生活 最辣小三只穿比基尼 側身遮不住D級曲線辣翻天 15:472021/01/19 名人 行賄前總統朴槿惠 取消緩刑 三星副會長李在鎔判2年半 04:102021/01/19 焦點要聞 二度廢標不買了！日商開50億天價 高鐵重擬策略 18:392021/01/20 生活 好市多外套下殺近3折被掃光 她嗨喊：保暖又好看 20:212021/01/19 生活 博客來全台最大線上「國際書展」起跑 估業績成長逾一成 13:302021/01/20 財經 「黃阿瑪特展」續辦至2／27 北市府邀粉絲逛展拿好康 11:282021/01/20 生活 特別股混合高股息20報酬指數 增文曄甲特 刪兆豐金 16:092021/01/20 財經 網購年貨夯 美味年菜趣味桌遊以及大掃除利器輕鬆買 15:042021/01/19 科技 《櫃買市場》特藝石油能源TDR續停止買賣 12:162021/01/20 財經 80周年慶優惠滿滿 得恩堂配眼鏡超划算 04:102021/01/20 產業特刊 時尚熱門新聞 零死角美女曬惹火自拍 上衣領口太低意外洩豐滿身材 - 名人 - 時尚 朴敏英雪紡洋裝飄仙氣 胸口鏤空驚見火辣深溝 - 名人 - 時尚 《璀璨帝國》真人版豪門貴婦竟是台灣人 上下皆露身材超惹火 - 時尚 《女超人》蓋兒加朵短裙站姿超隨性 鏡子反射意外洩火辣腿根 - 名人 - 時尚 最辣小三只穿比基尼 側身遮不住D級曲線辣翻天 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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