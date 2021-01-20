蜜葳特迎新年祭出多項活動。（蜜葳特提供）

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喜迎牛年法國有機保養Melvita蜜葳特以全新上市的摩洛哥堅果活酵緊提系列推出冬日期間限定「摩洛哥堅果緊提熱石按摩療程」。

2月1日至24日則推出洋溢著濃濃節慶氣息的新春限定超限量法式手繪燙金紅包袋，凡會員過卡即可免費領取，一般消費者滿額888元即可獲得，活動期間內，消費滿1500元還可參加開運骰骰樂活動，點點有獎，還能再享現折回饋，最高折抵600元，活動期間同步推出節慶美肌香氛禮盒，下殺68折起。