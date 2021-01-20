宥勝婚後為了陪伴一對寶貝兒女，刻意淡出演藝圈，已有五年沒有正式拍戲，如今強勢回歸演藝圈，在HBO新戲《戒指流浪記》中飾演有「恐婚症」、不喜歡孩子的單身漢，對應現實中為婚姻兒女犧牲事業的幸福居家男，形成強烈的對比。

宥勝在現實生活中是幸福居家男，但在《戒指流浪記》則飾演有恐婚症的單身漢，兩者有極大的反差，佩戴寶齊萊馬利龍飛返計時碼表帥氣入鏡。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ETRO)

宥勝笑說，為了更快融入角色當中，以往他拍戲時，老婆小嫻都會陪伴在身邊，但這回他隻身北上拍戲，小嫻刻意不探班，好讓他享受短暫的「偽單身」時光。

儘管拍戲時沒有老婆在旁，但霸勝聲明每天行程都有向老婆報備，老婆也事前看過劇本，知道戲中有吻戲，就算有床戲，也不會吃醋，「她很清楚演藝圈的生態，我以前有拍過床戲，她就在現場，還建議我要怎麼演呢！」

不過拍戲過程中最讓宥勝難忘的不是吻戲，而是一場喝醉酒的戲，讓他整個大解放，不僅演得過癮，且玩得很開心，這才驚覺這些年來為了照顧孩子，已很久沒這樣縱情歡樂了。

雖懷念單身的美好時光，但宥勝很清楚自己想要什麼，「我18歲時就立定志向要結婚生子，目標一直明確！」他笑說，單身和結婚各有好處，兩者他都喜歡，若能兼顧當然是最好，以前他還曾和小嫻一起去泡夜店，但有了小孩，就真的很難。

宥勝重返演藝圈主演《戒指流浪記》，對婚姻有一番新體悟，佩戴寶齊萊柏拉維深潛腕表，帥氣破表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ETRO）

這五年來宥勝淡出演藝圈，推掉不少片約，也放棄到對岸發展的機會，損失不可估計，不過宥勝認為陪伴孩子成長不能等，一切犧牲都是值得的，「況且比起小嫻，我的犧牲根本不算什麼，她的犧牲更大！」

宥勝接受本報邀請進棚拍攝寶齊萊（Carl F.Bucherer）時尚專題，佩戴款全新力作，一是寶齊萊柏拉維深潛系列腕表（Patravi

ScubaTec ）碳黑版，是一款保育動物概念表，表帶是以回收環保材質打造，收益將捐助「魔鬼魚基金會」（Manta Trust），別具意義。另一款則是寶齊萊馬利龍飛返計時碼表，具飛返計時功能，十分帥氣。宥勝新戲《戒指流浪記》每周日晚上九點播出，本周日(24日）播出完結篇，觀眾可在HBO GO觀賞。

寶齊萊馬利龍Manero Flyback飛返計時碼表，玫瑰金表款， 63萬5000元。（Carl F.Bucherer提供）

柏拉維深潛深潛系列（Patravi ScubaTec）「黑魔鬼魚特別版」，表盤刻黑魔鬼魚圖案，收益將捐贈「魔鬼魚基金會」用於護育魔鬼魚，25萬元。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊馬利龍Manero Flyback飛返計時碼表，藍色編織表帶款21萬元。（ Carl F.Bucherer提供）