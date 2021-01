美國總統拜登的就職典禮,於當地時間1/20上午盛大舉行,現場不僅請來前美國總統歐巴馬夫婦來觀禮,歌壇重量級巨星女神卡卡(Lady Gaga)與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)也受邀出席,而兩人合宜又完美的舞台造型再次成為討論焦點。

自去年美國總統大選時期,便有不少美國大咖明星紛紛跳出來表示支持拜登並為他催票,IG擁有4586萬名粉絲追蹤的女神卡卡更是直接現身在拜登的選前之夜;拜登當選後,女神卡卡也成為就職典禮的演唱嘉賓獻唱美國國歌。

舞台造型一向以大膽浮誇、前衛火辣聞名的卡卡,當日穿著義大利精品品牌 Schiaparelli 所訂製的拼接洋裝現身,上半身以黑色貼身軍服造型搭配象徵和平的金色鴿子胸針,下半身則是用紅色大蓬蓬裙吸引目光,整體造型看起來保守又浮誇,加上別具意義的胸針點綴,完全不失女神卡卡的本色。

女神卡卡表演結束後,緊接著登場的美國拉丁女王「翹臀珍」造型同樣吸睛,當天她穿著CHANEL推出的全白色褲裝搭配俐落的all back馬尾髮型帥氣登場,華麗的宮廷風白色高領襯衫外搭小香風毛呢西裝大衣與同色系長褲,襯衫透視的設計略施性感又不失莊重,加上耳飾的點綴盡顯貴氣,充分展現女強人的姿態,獲得網友一致好評。

翹臀珍還一連演唱《This Land is Your Land》、《America The Beautiful》象徵團結和平的歌曲,並在其中穿插西班牙文致敬拉丁裔文化,成功引起拉丁裔美國民眾的迴響,在推特上瘋狂轉發。兩人在這場就職典禮中雖都為了美國的未來祈福,但以造型私下較勁的意味濃厚別有看頭,也成為網友討論的焦點。

