美國總統拜登的就職典禮，於當地時間1/20上午盛大舉行，現場不僅請來前美國總統歐巴馬夫婦來觀禮，歌壇重量級巨星女神卡卡（Lady Gaga）與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）也受邀出席，而兩人合宜又完美的舞台造型再次成為討論焦點。

自去年美國總統大選時期，便有不少美國大咖明星紛紛跳出來表示支持拜登並為他催票，IG擁有4586萬名粉絲追蹤的女神卡卡更是直接現身在拜登的選前之夜；拜登當選後，女神卡卡也成為就職典禮的演唱嘉賓獻唱美國國歌。

舞台造型一向以大膽浮誇、前衛火辣聞名的卡卡，當日穿著義大利精品品牌 Schiaparelli 所訂製的拼接洋裝現身，上半身以黑色貼身軍服造型搭配象徵和平的金色鴿子胸針，下半身則是用紅色大蓬蓬裙吸引目光，整體造型看起來保守又浮誇，加上別具意義的胸針點綴，完全不失女神卡卡的本色。

女神卡卡表演結束後，緊接著登場的美國拉丁女王「翹臀珍」造型同樣吸睛，當天她穿著CHANEL推出的全白色褲裝搭配俐落的all back馬尾髮型帥氣登場，華麗的宮廷風白色高領襯衫外搭小香風毛呢西裝大衣與同色系長褲，襯衫透視的設計略施性感又不失莊重，加上耳飾的點綴盡顯貴氣，充分展現女強人的姿態，獲得網友一致好評。

翹臀珍還一連演唱《This Land is Your Land》、《America The Beautiful》象徵團結和平的歌曲，並在其中穿插西班牙文致敬拉丁裔文化，成功引起拉丁裔美國民眾的迴響，在推特上瘋狂轉發。兩人在這場就職典禮中雖都為了美國的未來祈福，但以造型私下較勁的意味濃厚別有看頭，也成為網友討論的焦點。

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