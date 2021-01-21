第46屆美國總統就職典禮在美國時間20日火熱登場，除了總統拜登（Joe Biden）與妻子吉兒拜登（Jill Biden）牽手現身，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與她的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）也一同出席，一行人抵達美國國會大廈台階合影，開始在華盛頓舉行正式的就職典禮。

總統及第一夫人的穿衣哲學向來是眾人關注的焦點，只見拜登身穿 Ralph Lauren 深藍色西裝、黑大衣，吉兒則以美國非裔女性設計師品牌 Markarian 的水藍色洋裝疊穿大衣，腳踩裸色尖頭鞋展現層次感，巧妙和拜登的淺藍色領帶搭配，從穿搭中就能看出兩人恩愛的小巧思。

根據外媒《WWD》報導，品牌透露之所以選擇藍色，代表的是信任、信心和穩定性，更是民主黨的主要代表顏色，而在服裝挑選上，第一夫人所選擇的品牌，也幫助提高小眾設計師的形象與曝光度。

多年來，其實不少公眾人物都曾以夫妻配色現身，以歐巴馬（Barack Obama）與前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）為例，兩人就曾一起穿上黑色西裝出席公開活動，以相似度極高的款式打造出一致性，更展現好感情。

而川普（Donald Trump）與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在2020年聖誕節時，也默契穿上黑白配色西裝現身白宮的大樓梯上合影，相較川普俏皮在領口處別上蝴蝶結，梅蘭妮亞則以簡約風出場，只靠合身西服褲襯托出長腿曲線。