美國第46任總統喬拜登（Joe Biden）於台北時間21日凌晨正式於就職典禮宣誓就職，這位美國史上最年長的就任總統在他的就職儀式上選擇了美國頂級精品Ralph Lauren大衣與海軍藍套裝現身，而第一夫人吉爾拜登（Jill BIden）則是選擇了紐約設計師品牌Markarian，設計師Alexandra O’Neill為第一夫人量身訂製了一套藍綠色絲絨領外套，內搭雪紡上衣，並在領口部份飾以施華洛世奇水晶，相當低調華麗。而總統和總統夫人的服裝除了考慮品牌外，顏色搭配也是一大重點：喬拜登選擇海軍藍是因為這個顏色代表了美國一直以來信奉的榮譽和勇氣，而夫人選擇的藍色綠套裝則是希望明亮感能消靡疫情之後造成的人民恐慌、對立與不信任，同時藍色也是民主黨的標準色系之一。

而副總統賀錦麗（Kamala Harris）在就職典禮前就宣佈將大力支持黑人設計師作品，在美國總統副總統就職典禮上，她選擇了Christopher John Rogers的深紫色套裝與大衣，而鞋履則同樣是黑人設計師Sergio Hudson的作品；而副總統賀錦麗的先生Doug Emhoff，同樣選擇以Ralph Lauren登台。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）於宣誓典禮上身穿全黑人設計師品牌，象徵美國的族群包容，右為其夫Doug Emhoff。（CFP）

另外在就職典禮上，藝人Lady Gaga、Jennifer Lopez也現身慶賀美國總統拜登就職並現場表演，Lady Gaga以深藍色喀什米爾外套、紅色絲質撐群現身並演唱美國國歌，身上服裝來自法國高訂品牌Schiaparelli，設計師Daniel Roseberry同樣身為美國人自然引以為傲，他同時寫下一段感言：「感謝Lady Gaga穿上Maison Schiaparelli參與美國總統就職典禮，品牌與有榮焉。」而Jennifer Lopez則選擇了CHANEL服裝登場並演唱多首愛國歌曲，包含「這片土地就是你的土地」（This Land is Your Land）