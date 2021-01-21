南韓28歲「性感小野馬」泫雅，自宣布本月28日即將回歸舞台後便開始投入準備工作積極練舞，所屬經紀公司「P NATION」大家長PSY，近日也率先在個人IG上公開泫雅新歌MV片段，火辣的造型令粉絲們直噴鼻血。

為了籌備期待已久的新專輯，泫雅卯足了全力製造話題，從去年底開始陸續於個人社群平台上公開在錄音室裡錄音以及多張浮誇又性感的造型側拍，這幾日也釋出與舞團一同練舞的片段，帥氣的舞姿與敬業的態度皆引起網友熱烈討論，成功掀起熱議。

泫雅所屬經紀公司「P NATION」的老闆兼歌手PSY，也不忘為其宣傳新專輯，偷偷在個人IG上首先PO出泫雅28日才推出的MV片段。只見泫雅穿著一件黑色高衩連身衣搭配麻花辮髮型，隨著舞步側身才發現連身衣整排不規則的鏤空設計一路延伸至腳踝，使好身材若隱若現相當性感，粉絲看了也紛紛大讚「金姊太辣了」、「好讓人期待啊」、「感覺這次的造型也會很有看頭」。

泫雅擁有美艷外表與超群舞技，自女團4minute出道後便受到大批粉絲的喜愛，成為SOLO女歌手後更以性感舞姿及火辣形象橫掃全亞洲，但泫雅也因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她多次在工作中發病昏倒，使她原定於去年底所發行的新專輯《GOOD GIRL》被迫無限延期。好在經過長時間的休養與調整，泫雅終於在1/28日重新發行專輯回歸舞台，令粉絲們相當期待。