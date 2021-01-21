義大利網紅琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni）擁有精緻臉孔及177cm高䠷身材，靠著宛如超模的形象走紅，目前晉升兩寶媽的她依舊維持火辣本性，時不時就以性感的孕媽穿搭引發話題，目前在IG上已經累積超過2246萬人追蹤，被譽為「地表最強網紅」。

琪亞拉與義大利搖滾歌手老公費德斯（Fedez）在2018年結婚，兩人育有一子Leo，先前琪亞拉更驚喜宣布懷上二寶女兒，同時開闢出新風格，時不時就秀出養眼孕照圈粉，琪亞拉近日受邀登上Harper's BAZAAR Japan雜誌，上衣大開就入鏡自拍，尺度惹火又大膽。

琪亞拉在IG貼出2張當天拍攝場外的自拍和粉絲們分享，她中門大開穿上白色運動風外套，以外套兩側巧妙遮住重點部位，配戴上Bulgari耳飾及珠寶點綴穿搭，完美地襯托出因懷孕而升級的酥胸，讓渾圓側峰一覽無遺，狂噴性感的母性光輝，短短時間就吸引超過98萬人按讚。

今年33歲的琪亞拉畢業於義大利博科尼大學法律系，早在大學時期就開始在網路上分享穿搭心得圈粉，擁有自創品牌「Chiara Ferragni Collection」，更靠著強大的帶貨能力被各大精品品牌相中，成為年收入破億的部落客，吸金功力不容小覷，是廣大女性粉絲們追隨的時尚指標。