日本知名混血辣模Rola，去年與合作14年的事務所結束合約後便遷居美國發展。日前她在個人IG上PO出照片為彩妝品牌YSL宣傳商品，而火辣的穿搭卻意外吸引網友的目光。

Rola擁有日本、俄羅斯、孟加拉三國的精緻混血臉孔與165cm高䠷身材，2008年由知名少女雜誌《ViVi》出道後，便以出色的外表與火辣的身材吸引海內外讀者的喜愛，之後甚至發行專輯並開始拍攝廣告、參加綜藝節目錄影，成功打開星路，人氣橫掃全亞洲成為全方位模特兒。但在2017年時，她因自爆遭經紀公司LIBERA逼迫簽下長達10年的奴隸合約，而遭到冷凍工作全面停擺，待約滿到期後她才正式解除合約，轉與全球最大運動經紀莫里斯奮進娛樂公司（William Morris Endeavor Entertainment；WME-IMG）簽約合作。

Rola為了能躍身國際市場目前已遷居美國，但受到新冠肺炎疫情影響工作量大幅減少，她只好將重心轉向網路發展，不僅開設YouTube頻道「Rola Official」分享美容及健身資訊，也積極更新IG照片。

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近日公開的照片中，Rola穿著一件黑色套頭上衣搭配oversize格紋西裝外套，以俐落的all back髮型為粉絲們試用YSL唇膏，但「下衣失蹤」的穿搭也讓她一彎腳，火辣的美腿及腿根立刻乍現，令網友看了臉紅心跳，直呼「太可愛了」。