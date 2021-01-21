中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案872、873)，均自菲律賓入境，針對日本連鎖店唐吉訶德進駐台北西門商圈，吸引大批民眾前往購物，指揮中心指揮官陳時中表示，「我們看了會擔心，對於隔離的醫護，看起來也會覺得心酸。」

桃園醫院群聚累計10人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還沒有封城的作為，目前還沒有到那樣的情形，只是社區感染個案多，社區有3人，醫院的則有7人，所以要採取嚴格的標準看待集會活動，大型活動強烈建議停辦或延遲，對於一些非常擁擠的區域，希望做人流管制，看到新開的店面，生意這麼好也不會一下子就關，大家慢慢買，不要擠在一時，我們看了會擔心，對於隔離的醫護，看起來也會覺得心酸。

陳時中建議，室內的時候，確實要把實名制做好，要量體溫，在室外則要留意社交距離，人多的地方不要去。雖然我們有點緊張，但是不要驚慌也不要鬆懈。