巴西39歲性感超模亞歷桑德拉安布羅休(Alessandra Ambrosio)，過去曾是「維多利亞的秘密天使」成員之一。日前為了幫自家泳裝品牌宣傳，特別在個人社群平台上曬出一系列泳裝照，大方秀出超狂的腹肌曲線立即成為焦點。

亞歷桑德拉擁有精緻臉孔、176cm高䠷身材，14歲時便在一場選美比賽中脫穎而出進入模特兒界；2006年登上國際內衣品牌「維多利亞的秘密」時尚大秀並成為維多利亞的秘密天使中的一員，瞬間打開知名度，成為全球知名時尚寵兒。後來還跨足電影，在《忍者龜：破影而出》、《家有兩個爸x2》等好萊塢大片中演出，甚至自創泳裝品牌「GAL Floripa」，成為全方位的女企業家。

亞歷桑德拉雖已是2個孩子的媽，但她靠著健身與飲食控制，一直將身材維持在最佳狀態，也是自家泳裝品牌的最佳代言人。日前她在個人IG上曬出一組照片，只見她穿著粉色綁帶比基尼搭配潑墨長裙，在沙灘上享受著暖陽，但當她抬手撫摸頭髮時，超結實的馬甲腹肌與豐滿的上圍曲線立刻炸出，令網友看了忍不住大讚「這身材根本是藝術」、「沒有6塊也有4塊肌」、「好狂的身材」，吸引超過7.8萬人按讚。

「GAL Floripa」的品牌官方網站隨後也曬出亞歷桑德拉另一組美照，照片中她的肩帶滑落並對著鏡頭露出嫵媚的眼神，同樣電暈一票網友。