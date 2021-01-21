南韓29歲超人氣性感DJ MIU，以天使臉孔、魔鬼身材在網路竄紅，加上她經常在個人社群平台上放送「福利照」而受到廣大網友的喜愛，IG吸引超過148萬人追蹤。MIU近日在IG上更新一系列照片，火辣的穿搭皆令網友看得直噴鼻血。

MIU擁有甜美外表與豐滿的上圍，加上一雙水靈大眼與女團少女時代中的潤娥十分相似，使她有了「兇版潤娥」的封號，也成功在網路及DJ界闖出名號。但近期MIU也受到新冠肺炎影響暫時無法出國工作，只好將重心轉向網路發展，積極更新YouTube頻道及IG「福利照」來維持人氣。

MIU日前先在個人IG上曬出前往醫美診所進行皮膚管理的分享文章，並附上圖文不符性感辣照。只見MIU穿著一件深灰色吊帶連身衣，由上往下的角度自拍多張照片，由於貼身的剪裁與領口深U的設計，使她豐滿的半球曲線一覽無遺，配上無辜的表情與透亮的雪肌，令網友瞬間大噴鼻血。

MIU隨後又曬出一組穿著三點式比基尼的照片，原來神經大條的她將比基尼的細繩綁錯，使罩杯形狀有些歪斜南半球若影若現，她也俏皮的留下紀念與網友分享，曼妙的曲線與結實的川字腹肌再次成功吸睛，吸引超過5.9萬人按讚，網友更歪樓留言「我可以幫妳」、「綁錯更好看」引發話題。