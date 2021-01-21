百年運動品牌FILA以義大利運動精品的時尚底蘊，全新推出兼具運動街潮風格的「NEWTRO MANIA」架勢新潮系列新品，橫跨20世紀70年代、80年代和90年代，融合經典神作設計，翻玩街頭風潮流單品，在寒冬燃起運動潮人的心。

架勢新潮系列將復古元素以全印、條紋、串標、撞色色塊等流行新風貌呈現，服裝色系除保留經典紅、藍、白三原色外，添加潮流必備闇黑色、時尚文青薄荷綠以及2021年代表色亮麗黃，為早春穿搭帶來最新指標。

架勢新潮系列新品橫跨20世紀70年代、80年代和90年代，融合經典設計流行單品。（圖／品牌提供）

以「雙色寬版條紋」完美展現舊世代復古風，再以FILA百年經典ICON圖案，結合美式漫畫風圖案與透視網布，增添性感魅力，另一款話題單品則是風衣罩衫，本季推出以短袖版本的款式，低調簡約為設計主軸之下，連帽跳色點綴與經典LOGO饒富巧思，在胸前口袋以異材質剪接更顯新意，是潮流人士必收的新寵兒。

以「雙色寬版條紋」完美展現舊世代復古風，再結合美式漫畫風圖案與透視網布增添性感魅力。（圖／品牌提供）

同步韓國全新推出DAILY JOGGER時尚跑履，細膩雕琢的中底重新詮釋經典跑鞋BUBBLE RUN的動人身影，更可收增高與復古雙效，搭配新世代碟狀輕量大底，兼具日常穿搭與下班後運動時舒適地穿著。

同步韓國全新推出DAILY JOGGER時尚跑鞋，不論日常穿搭還是下班後運動都適合搭配。（圖／品牌提供）

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