2020年是動盪的一年，大家經歷了風風雨雨後變得更加團結，來到2021年更要用盡全力活得精采，面對新的一年，義大利人氣品牌PUPA決定打造代表「女性力量」的彩妝，全新「粉紅新女力」限定系列，準備好和所有女性一起迎接嶄新的挑戰。

全系列以粉紅色為主題，帶來充滿愛與力量的粉色集合，包括「星彩眼影霜、蜜糖唇釉、嬉戲眼彩筆、柔光打亮餅、雙色腮紅」等全臉彩妝商品，完美發揮出柔中帶剛的時尚妝感，與女孩們一起創造最美的新女力妝容。

粉紅新女力限定系列以粉紅色為主題。（邱映慈攝）

對新世代女性而言，追求「女力」的意義，並非完全著眼於事業或是個人成就，更重要的是懂得如何積極展現自我魅力，創造個人價值。近年來，時尚圈、社群媒體、名人、KOL正透過極大的影響力，支持並認同這種「讚美女性力量」的聲音，並推廣這個想法，成為一種「新女力」表現。義大利時尚彩妝PUPA最新「Fight Like a Woman 粉紅新女力」限定版，要透過自信與美感的傳遞，一起加入「新女力」的綻放，為每一個奮鬥中的女性喝采。

2021春夏系列PUPA以粉紅色為主力，包括閃耀珠光的粉色眼影、個性又淘氣的玫瑰色腮紅、超細緻的玫瑰金柔光打亮，創造出大膽又極具女性魅力的妝容。過去粉紅色被視為「女孩的刻板印象」，甚至被作為女性色彩所矮化。透過女力的釋放，將粉紅色轉變為代表「愛、力量、美麗」的意義，結合象徵激情的紅色，傳達女性團結在一起的信息，對女人來說，每天的生活都是挑戰，而PUPA的粉紅女力限定系列，要伴隨女性一起邁出自信的步伐。

粉紅新女力星彩眼影霜融合不同大小的珍珠粉末，創造出星光般閃閃動人的雙重色彩。（圖／品牌提供）

粉紅新女力柔光打亮餅呈現出極為細膩的光澤，可增添五官奢華感。（圖／品牌提供）

粉紅新女力雙色腮紅將兩款不同光澤、質地的腮紅合一，混搭出令人耳目一新的顏色。（圖／品牌提供）

粉紅新女力蜜糖唇釉的特殊成分可釋放最鮮明的顏色，並確保上色後的持久度，呈現平滑光澤的視覺效果。（圖／品牌提供）

粉紅新女力嬉戲眼彩筆使用時滑順均勻，可作為「眼影筆」及「眼線筆」使用。（圖／品牌提供）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得嬉戲眼影眼線雙用筆*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/2/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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