說到早春穿搭，絕對有經典的長版風衣、雪紡材質的裙裝以及長靴，但除了服裝，還可以從口罩下手展現時尚態度，替煩悶的防疫帶來療癒感！不少明星們都運用到口罩玩穿搭，包含南韓女神李英愛以口罩造型登尚雜誌封面，收視女王楊冪也曾以鑽石口罩作為穿搭驚艷眾人。

而時髦好看的口罩其實超好買！近期MIT口罩品牌「HOW MASK 好罩」，特別在西門町開設了全台第1間時尚口罩專賣店，從時髦的PANTONE流行色、個性標語到充滿趣味的零食印花系列都有，全都是100%台灣製造的獨家設計款，想搭配出專屬的防疫時尚，再也不用別擔心買不到。

在每天都需要戴口罩的疫情期間，好罩每週都會推出4到5款新設計，目前有50款，從顏色、款式都有不同花樣，其中PANTONE流行色系列最必收！有別於一般口罩的單調，驚喜採用乾燥玫瑰、牛仔丹寧、優雅青石霧藍、甜美草莓粉等特殊色，百搭各式穿搭，是人氣超高的熱賣王，另外粉色及藍綠色系的漸層款也美翻天，完全讓人陷入選擇障礙。

PANTONE流行色有別於一般口罩的單調，驚喜採用牛仔丹寧特殊色。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

粉色及藍綠色系的漸層款也美翻天，完全讓人陷入選擇障礙。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

熱愛暗色調穿搭的人，則別錯過個性派粉色豹紋及標語系列，將「Let’s Veg Out耍廢日常」、「Blue Monday憂鬱星期一」直接印上口罩，精巧設計令人會心一笑，超適合厭世上班族。而少女們必備的貪吃零嘴及趣味翻玩系列，有可愛的小熊、傑利鼠乳酪，最後則是用動物風的貓貓、花豹印花，想走氣質風，也可以選擇簡約的大理石紋。

熱愛暗色調穿搭的人，則別錯過個性派粉色豹紋及標語系列。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

少女們必備的貪吃零嘴及趣味翻玩系列，有可愛的小熊、傑利鼠乳酪及樂高。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

好罩西門旗艦店在空間設計上也有獨特巧思，採用時尚簡約的工業風打造，以元素週期表為靈感，設計了整面的時尚口罩牆，讓前來購買的潮男少女們都能輕鬆擺拍，想拍穿搭照完全沒問題。

少女們必備的動物風的貓貓、花豹印花，想走氣質風，也可以選擇簡約的大理石紋。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

▍文末贈獎 ▍

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★獎品內容 ｜「HOW MASK 好罩口罩10入(隨機不挑款)」*2

★活動時間 ｜ 即日起-1/28

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）