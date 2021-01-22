南韓30歲女星李侑菲，過去曾在韓劇《善良的男人》中飾演宋仲基妹妹一角而走紅。近日李侑菲接下知名服飾品牌Levi’s的代言，並在個人社群平台上曬出穿搭照為其宣傳，凹凸有致的身材曲線立即吸引目光。

李侑菲擁有甜美外表、白皙的牛奶肌，加上甜美的笑容，自《善良的男人》爆紅後陸續在《皮諾丘》、《夜行書生》、《任意依戀》、《便利店新星》、《鄰居表親》等電視劇及電影中獲得演出，吸引大批粉絲的喜愛。今年李侑菲也將在3月推出古裝新作《朝鮮驅魔師》，令人相當期待她在劇中的表現。

李侑菲對於穿搭風格十分有自己的一套，也經常在社群平台上分享各種穿搭，成為不少精品指定合作的女星之一，也是不少女性的穿搭指標，IG吸引超過134.3萬人追蹤。在去年的「2020 MAMA」頒獎典禮上，李侑菲便以一襲粉色深V中空禮服大秀凹凸有致的身材，成為全場焦點。

李侑菲的高人氣近日也吸引服飾品牌Levi’s的合作邀請，在她個人IG上公開的一系列造型側拍照中，李侑菲穿著該品牌整套牛仔外套及牛仔褲，內搭紅色及白色等各種深V性感bra，大膽秀出飽滿半球及纖細身材。隨後又PO出一組以細繩勾勒腰線的粉色運動內衣造型自拍照，再次秀出結實馬甲線，令粉絲們看得直噴鼻血，紛紛留言「姊姊美到不像話」、「真的是牛奶肌耶」、「皮膚白到發光」、「身材太好了」引發話題。