台灣女星張鈞甯出道10年，以清新氣質的形象及自然深刻的演技圈粉無數，近期她為了新電影《緝魂》剪了帥氣的短髮，走出新路線。張鈞甯工作室近日曝光一組最新時尚大片，只見她換上一身輕搖滾風造型，以黑色皮裙搭配清爽超短髮，風格酷帥又有女人味，搶眼的美腿也令人超驚艷。

在最新的寫真中，張鈞甯頂著令人耳目一新的短髮出場，成功襯托出小巧精緻的五官，搭配上復古紅唇及細緻眼妝增加氣勢，她選穿一套義大利品牌 Dsquared2 緊身黑色連衣裙，皮質布料搭配上俐落剪裁，襯托出纖瘦的體態，尤其她白皙的美腿一覽無遺，整體看起來顯瘦效果十足，更散發隨性灑脫的氣質。

張鈞甯工作室近日曝光一組最新時尚大片，只見她換上一身輕搖滾風造型，以黑色皮裙搭配清爽超短髮，風格酷帥又有女人味。（圖／摘自微博@张钧甯工作室）

張鈞甯向來以多變風格驚艷眾人，這次除了以服裝襯托出好身材，更在造型中加入極簡風 Missoma 項鍊及 CHLOE 耳飾​​​​，最後腳踩 Jimmy Choo 高跟鞋，造型神秘大氣，碰撞出超強女明星氣場。

張鈞甯除了以服裝襯托出好身材，更在造型中加入極簡風 Missoma 項鍊及 CHLOE 耳飾​​​​。（圖／摘自微博@张钧甯工作室）

張鈞甯惹火的造型充滿時尚感，魅惑氣質和電影中飾演的帥氣女警「阿爆」一角完全不同，反差魅力讓眾人看了大讚：「姐姐的眼神殺絕了」、​「張鈞甯又帥又仙」、​「自帶故事感的張鈞甯太好看了」、​「人美心善的漂亮」、​「滿滿的高級感」等。