南韓女星李智雅（이지아），剛出道就與男神裴勇俊合作《太王四神記》而走紅，近日因在韓劇《Penthouse上流戰爭》中飾演財閥貴婦「沈秀蓮」引發高度關注。李智雅近日登上《DAZED》雜誌，換上多套早春性感服裝展現凹凸有致的身材。

在寫真中，李智雅選穿一身在胸口挖洞的黑皮裙，膝上長度大秀白皙的長腿，她隨性朝著鏡頭擺拍，舉手投足都散發女人味，另一套則是俏皮的 Miu Miu 牛仔套裝，一樣使出美腿殺，令人看了目不轉睛。

不過最引人注目的，是李智雅穿上背部挖空的 Salvatore Ferragamo 洋裝，鵝黃色的針織布料襯托出她柔美的氣質，大面積的鏤空更讓整片美背被看光，纖瘦長腿也讓眾人看了超驚艷。

李智雅除了憑著精湛演技走紅，清秀氣質及168cm姣好身材更讓她知名度暴增，出道多年依舊維持零贅肉的少女身材，狀態超好，凍齡模樣絲毫看不出來已經邁入42歲，加上時髦品味堪稱行走的衣架子。

李智雅過去曾和男歌手徐太志有過一段婚姻，更與男神影帝鄭雨盛交往過，不料後續卻爆出隱婚及三角戀風波，讓她大減戲劇產量，直到2018年演出《我的大叔》才再度獲得關注。

李智雅今年演出《Penthouse上流戰爭》再次受到關注。（圖/翻攝自韓網）

韓劇《Penthouse上流戰爭》是出自「狗血編劇」金順玉的作品，演員陣容一次集結金素妍、李智雅、柳真及嚴基俊4大巨星，光是第一季一播出就話題十足，而第二季即將在2月開播，讓劇迷們大呼期待。