南韓人氣女團「TWICE」以甜美青春形象走紅，自出道以來就受到大眾喜愛，上個月才發行數位單曲《I CAN'T STOP ME》、《CRY FOR ME》，先前定延及Mina因健康因素停工，加上Sana因疫情隔離，一度歷經9缺2情況，近日TWICE官方驚喜曬出全員回歸的大合照，溫馨的9人合體畫面讓網友們看了大呼「好感動」。

照片中，TWICE成員們默契換上冬裝，出動一系列大地色的格紋大衣，和溫暖低調的莫蘭迪色系毛衣及純色西裝，時髦裝扮讓合照瞬間變身穿搭指南，零死角的美貌一曝光立刻電暈粉絲，讓大家看了狂讚：「看到定延回歸好感動」、「9個姐姐都好漂亮」、「好想念合體」等。

只見子瑜站在第二排，身穿年度超夯的baby藍色的毛衣，和她的亮橘新髮色形成對比，而擁有精緻臉蛋的她，綁起高馬尾看起來更加可愛迷人。

其實韓國藝人因心理壓力而停工的例子不勝枚舉，該團除了24歲的定延，Mina也曾在2019年被診斷出患有「舞台恐慌症」，只要登上舞台就會感到緊張不安，因心理問題嚴重而暫別舞台，後續回到家鄉日本靜養，所幸在休息一段時間便好轉且回歸團體，目前9人全數到齊，讓粉絲們相當安心。

女團TWICE由5名韓國成員娜璉、定延、志效、多賢、彩瑛，3名日本成員Momo、Sana、Mina以及1名台灣成員子瑜組成，是JYP旗下人氣團體之一，團員們的一舉一動都是大眾關注的焦點。