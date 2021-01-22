34歲日本前主播田中美奈實（田中みな実）以絕美氣質及153cm嬌小身材走紅，因笑容激似台灣女星張鈞甯而被封為「日版張鈞甯」，2019年曾靠著寫真集《Sincerely yours...》晉升寫真女神。她近日火熱搶下內衣代言，不僅發出一系列惹火美圖，更換上一套仙女薄紗裙出席公開活動，火辣登場令粉絲們看了血脈噴張。

田中美奈實近日靠著超強身材搶下日本內衣品牌「PEACH JOHN」代言，擊敗有著最美腹肌女神的中村杏，而她近日選穿一襲淺色露背洋裝現身記者會，以白色內搭配上鵝黃色薄紗外罩，更在現場彎腰大秀深V事業線，搭配上氣質低馬尾，呈現滿滿的早春氣質風。

在廣告照中，田中美奈實除了高顏值超上鏡，更單穿內衣現身花園，毫不吝嗇大秀E罩杯好身材，只見她依序換穿不同款式的蕾絲花邊內衣，不論是浪漫嫩粉色還是氣質深藍色，都完美襯托出她豐滿渾圓的上圍，連白皙滑嫩的肌膚都一次解放。

田中美奈實過去是TBS電視台當家女主播，被譽為「最美女主播」，後續靠出色外貌及凹凸有致的身材成功轉戰演藝圈，先前出演話題日劇《M 我珍愛的人》、主持新節目《戀愛心機又怎樣》讓知名度逐漸攀升，活躍於各大節目。