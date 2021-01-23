台灣女星曾莞婷近日攜手瑞士頂級珠寶及腕錶世家伯爵，一同優雅現身電影《角頭外傳：浪流連》發布記者會，她以一身俐落寶藍色套裝褲裝，搭配世家伯爵Possession系列美鑽作品，展現摩登都會的迷人面貌。

Possession系列以其獨特的旋轉環設計，為作品增添青春且靈動的特質，旋動的剎那，更是配戴者與珠寶作品間的美好交流，讓心神隨璀璨的鑽石盛放迷人的火光，耀眼奪目。Possession系列作品更隱喻著「旋轉，遇見美好」的含意，隨著每一次的轉動，都代表著對於未來和夢想更積極正面的想像。猶如曾莞婷對事業上的期待與追尋，不斷地挑戰自我，迎向更精采的時刻。

曾莞婷近日一身俐落寶藍色套裝褲裝現身電影《角頭外傳：浪流連》發布記者會。（圖／品牌提供）

喬治伯爵 (Georges-Edouard Piaget) 在1874年於La Côte-aux-Fées一個家族農場裡設立首間製錶工坊，醉心於研創精密機芯。製錶工坊成立後口碑載道，並於1943年踏出品牌歷史性的一步：為品牌名「PIAGET」註冊商標。

女星曾莞婷於日前再次配戴瑞士頂級珠寶及腕錶世家作品，展現優雅慧黠的一面。（圖／品牌提供）

PIAGET伯爵擁有145年豐厚歷史，忠於品牌的創新精神，在1950年代後期開始設計及生產超薄機芯，這在之後成為品牌標誌之一，更在鐘錶史上寫下重要一頁，流芳百世。伯爵將黃金與鮮明色彩、創新造型、珍貴寶石相融合，甚至配以硬質寶石錶盤，延續品牌第四代傳人伊夫伯爵(Yves G. Piaget)的無限創意，珠寶作品獨具原創風範，洋溢大膽的色彩美學。