邱偲琹笑誇衣服舒適的像睡衣一樣，Zimmermann by ART HAUS Lovestruck 絲質襯衫、絲質短褲，上下身皆1萬6980元。（攝影 石智中）

邱偲琹甜笑展現清新女孩風格，Longchamp 2021春夏服裝系列 LOGO絲綢連衣褲，2萬7100元，Roseau Croco 系列手提包 XS (酒紅色)，1萬7400元。（攝影 石智中）

邱偲琹外表空靈，著Zimmermann by ART HAUS Lovestruck展現日系俏皮感。（攝影 石智中）

豐富的人生閱歷，是演員詮釋角色時的重要資本。以高話題電影《親愛的殺手》回歸、才22歲的邱偲琹，曾經淡出演藝圈3年，一復出便以大膽演出吸引眾人目光。面對大螢幕毫不畏懼的她，在時尚拍攝時以略帶嬌羞的甜美，詮釋Moschino、Longchamp、Zimmermann等品牌新裝，展現出不同面貌。

8歲就進入演藝圈，邱偲琹未到雙十就累積不少作品，卻在《林北小舞》擔綱女主角後，決定回歸生活，試著體驗過去未曾有的經驗，在那段時間，她做過美食街、早餐店、銷售員，甚至在婚戒公司待過，還順帶取得鑽石證照，她回憶，那時一邊打工、一邊上表演課，卻每天都過得很焦慮，「其實在那過程中都很擔心再出來（復出），又要重新開始或是不被看見。」但她現在卻反倒珍惜那段經歷，「我以前很在意別人的眼光，怕別人覺得我做得不好，但打工後改善很多。」

除了演員事業外，對穿搭很有興趣的她，利用那3年間打工賺來的錢，與朋友一起創了網拍品牌「ibbum」。為與其他韓系網拍做出區別，邱偲琹從商品挑選到外盒包裝都十分用心，但也坦承在這之間曾想過放棄，但幸好最後堅持下來，目前事業也漸漸步上軌道，對於演員斜槓當板娘，她說：「我只是比較幸運一點，有朋友的幫忙，但我覺得大家如果有想要做的都勇敢去做，每一個人都可以做到這些事情的」。

擔任電商品牌的老闆，其實她平時休閒除在家逗貓、彈吉他外，便是挑選新一季的商品。如何在眾多品牌中脫穎而出，則是她一直思考的問題，「因為韓國衣服多是統一版型，所以我會先以材質、設計著手，利用好材質、些許不一樣的材質去做出差異。」雖是韓系品牌的板娘，但她笑說自己是混搭風，「我還在找自己適合什麼風格啦！但未來希望可以越簡約、越文青越好」。

雖在演藝圈工作許多年，甚至在近期《親愛的殺手》有許多突破演出，但在與邱偲琹的相處中，卻感受不到油氣，依舊保持著屬於年輕女孩的甜美氣息，拍攝時，雖然一開始感到些許不安，卻很快抓到拍攝要點，展現出演員的專業。

這次的挑選的服裝別於邱偲琹本身偏愛的簡約韓系私服，而以粉紅、粉藍帶出這位年輕女星的甜美，Moschino粉紅毛呢大衣帶有小小女人味，而Zimmermann by ART HAUS絲質襯衫、短褲時，就展現出如日系女孩的俏皮感，而Longchamp粉藍色絲綢連衣褲由於有著深V設計，並非她嘗試過的類別，不過就像她在面對困難時總是勇於面對一般，她穿上後輕鬆駕馭這套服裝，帶出別於秀上模特的率性、空靈的感覺。