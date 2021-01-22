邱偲琹笑誇衣服舒適的像睡衣一樣，Zimmermann by ART HAUS Lovestruck 絲質襯衫、絲質短褲，上下身皆1萬6980元。（攝影 石智中）
邱偲琹笑誇衣服舒適的像睡衣一樣，Zimmermann by ART HAUS Lovestruck 絲質襯衫、絲質短褲，上下身皆1萬6980元。（攝影 石智中）
邱偲琹甜笑展現清新女孩風格，Longchamp 2021春夏服裝系列 LOGO絲綢連衣褲，2萬7100元，Roseau Croco 系列手提包 XS (酒紅色)，1萬7400元。（攝影 石智中）
邱偲琹甜笑展現清新女孩風格，Longchamp 2021春夏服裝系列 LOGO絲綢連衣褲，2萬7100元，Roseau Croco 系列手提包 XS (酒紅色)，1萬7400元。（攝影 石智中）
邱偲琹外表空靈，著Zimmermann by ART HAUS Lovestruck展現日系俏皮感。（攝影 石智中）
邱偲琹外表空靈，著Zimmermann by ART HAUS Lovestruck展現日系俏皮感。（攝影 石智中）

豐富的人生閱歷，是演員詮釋角色時的重要資本。以高話題電影《親愛的殺手》回歸、才22歲的邱偲琹，曾經淡出演藝圈3年，一復出便以大膽演出吸引眾人目光。面對大螢幕毫不畏懼的她，在時尚拍攝時以略帶嬌羞的甜美，詮釋Moschino、Longchamp、Zimmermann等品牌新裝，展現出不同面貌。

8歲就進入演藝圈，邱偲琹未到雙十就累積不少作品，卻在《林北小舞》擔綱女主角後，決定回歸生活，試著體驗過去未曾有的經驗，在那段時間，她做過美食街、早餐店、銷售員，甚至在婚戒公司待過，還順帶取得鑽石證照，她回憶，那時一邊打工、一邊上表演課，卻每天都過得很焦慮，「其實在那過程中都很擔心再出來（復出），又要重新開始或是不被看見。」但她現在卻反倒珍惜那段經歷，「我以前很在意別人的眼光，怕別人覺得我做得不好，但打工後改善很多。」

除了演員事業外，對穿搭很有興趣的她，利用那3年間打工賺來的錢，與朋友一起創了網拍品牌「ibbum」。為與其他韓系網拍做出區別，邱偲琹從商品挑選到外盒包裝都十分用心，但也坦承在這之間曾想過放棄，但幸好最後堅持下來，目前事業也漸漸步上軌道，對於演員斜槓當板娘，她說：「我只是比較幸運一點，有朋友的幫忙，但我覺得大家如果有想要做的都勇敢去做，每一個人都可以做到這些事情的」。

擔任電商品牌的老闆，其實她平時休閒除在家逗貓、彈吉他外，便是挑選新一季的商品。如何在眾多品牌中脫穎而出，則是她一直思考的問題，「因為韓國衣服多是統一版型，所以我會先以材質、設計著手，利用好材質、些許不一樣的材質去做出差異。」雖是韓系品牌的板娘，但她笑說自己是混搭風，「我還在找自己適合什麼風格啦！但未來希望可以越簡約、越文青越好」。

雖在演藝圈工作許多年，甚至在近期《親愛的殺手》有許多突破演出，但在與邱偲琹的相處中，卻感受不到油氣，依舊保持著屬於年輕女孩的甜美氣息，拍攝時，雖然一開始感到些許不安，卻很快抓到拍攝要點，展現出演員的專業。

這次的挑選的服裝別於邱偲琹本身偏愛的簡約韓系私服，而以粉紅、粉藍帶出這位年輕女星的甜美，Moschino粉紅毛呢大衣帶有小小女人味，而Zimmermann by ART HAUS絲質襯衫、短褲時，就展現出如日系女孩的俏皮感，而Longchamp粉藍色絲綢連衣褲由於有著深V設計，並非她嘗試過的類別，不過就像她在面對困難時總是勇於面對一般，她穿上後輕鬆駕馭這套服裝，帶出別於秀上模特的率性、空靈的感覺。

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#邱偲琹 #演員 #復出 #演藝圈 #親愛的殺手