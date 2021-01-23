大馬女星蔡卓宜（Joey）憑著招牌笑容及163cm姣好身材引發關注，私下的她多才多藝，從大提琴到打鼓都難不倒她，順利從網紅晉升歌手，被譽為「林明禎接班人」 ，目前IG上吸粉高達121萬，人氣居高不下。蔡卓宜近日現身以一身低胸禮服現身公開活動，大秀傲人曲線。

在 Bulgari 活動中，蔡卓宜穿上一套緊身一字領禮服出場，墨玉綠色與絲絨材質的混搭看起來相當復古有質感，只見吹彈可破的白皙肌膚超搶眼，貼身剪裁更讓曼妙身材一覽無遺，整體造型優雅又高貴，畫面超養眼。

蔡卓宜更在IG上發出一系列絕美寫真，她綁上俏麗優雅編髮搭配上經典扇形珠寶，讓耳間與胸前的飾品成為亮點，更襯托出脫俗臉蛋，就連五官都好精緻，在其中一張照片中，她慵懶趴地看向遠方，大秀誘人事業線，古典模樣宛如剛從油畫中走出來的性感美人，讓眾人看了鼻血狂噴。

活動中，蔡卓宜穿上一套緊身一字領禮服出場，墨玉綠色與絲絨材質的混搭看起來相當復古有質感。（圖／摘自微博@BVLGARI宝格丽香氛 ）

今年26歲的蔡卓宜演藝實力備受關注，去年為了拓展演藝事業，她更驚喜登上大陸女團真人秀節目《青春有你》第2季，以練習生的身分重回舞台，讓粉絲們看了狂讚：「蔡蔡姐姐女神好美」、「2021年的第一份心動」、「絕美公主太好看了」、「這個妝容很好看」等。