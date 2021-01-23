20歲台灣女星歐陽娜娜是歐陽龍、傅娟的二女兒，是三姊妹中人氣最高的一位，在星二代中備受關注，近年她的工作事業重心都放在大陸，除了廣告代言及戲劇邀約不斷，近期更活躍在綜藝節目圈，登上真人秀節目《潮流合夥人》第二季，人氣居高不下。

歐陽娜娜以甜美清新的臉蛋及167cm姣好身材走紅，私下更以絕佳穿搭品味更是眾人矚目的焦點，近期她曬出一組帥氣的氣質穿搭，她選穿 Louis Vuitton Archlight 運動鞋，搭配 SINCE 1854 系列丹寧藍包，以炫酷色彩展現復古年輕的氣質，造型未來感十足，捨棄浮誇華服，光靠日常穿搭就成功吸引網友們的目光。

歐陽娜娜以甜美清新的臉蛋及167cm姣好身材走紅，私下更以絕佳穿搭品味更是眾人矚目的焦點。（圖／摘自微博@ 歐陽娜娜Nana ）

歐陽娜娜以招牌黑長捲髮搭配精緻淡妝，在公開的照片中秀出一雙大白皙長腿，令粉絲們看了忍不住狂讚：「身材太好了」、「寶寶你好漂亮」 、「營業的猝不及防但是好漂亮啊」、「LV女孩和酷girl」等，更有粉絲搞笑幫她取了「DJ Nabi 」封號，互動逗趣可愛。

歐陽娜娜以招牌黑長捲髮搭配精緻淡妝，在公開的照片中秀出一雙大白皙長腿。（圖／摘自微博@ 歐陽娜娜Nana ）

為了拉近和粉絲們之前的距離，歐陽娜娜更會不定時在微博上發出「娜娜的Vlog」，本月就推出一月好物分享，分享她日常適用、好用且愛用的小物，不藏私分享自己的生活，靠著親民的風格圈粉無數，成為眾多年輕女性粉絲的時尚指標。

歐陽娜娜從4歲開始接觸音樂，原本要學鋼琴卻在6歲那年改學大提琴，國小、國中在大提琴領域都拿第一名獲冠軍，13歲就考上美國柯蒂斯音樂學院，但2年後休學並把重心轉向演藝圈，目前人氣持續飆漲中。