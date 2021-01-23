紐西蘭超級名模史黛拉麥斯威爾(Stella Maxwell)，2014年首次登上《維多利亞的秘密時尚秀》後一炮而紅，成為家喻戶曉的超模。近日史黛拉麥斯威爾在個人社群平台上曬出火辣的穿搭照，大方秀出性感身材吸引目光。

史黛拉麥斯威爾雖受到新冠肺炎疫情影響使工作量銳減，但她的高人氣依然吸引不少廠商與她合作。日前史黛拉便為了幫瑜珈服飾品牌Alo Yoga宣傳新品，特別在個人IG上曬出照片，只見她穿著一件黑色深V寬版上衣搭配同色系長褲，並將胸口的拉鍊打開至肚臍，不吝嗇的露出性感胸骨與半球曲線，吸引超過5萬人按讚。

事實上，史黛拉麥斯威爾的穿搭風格一向都十分大膽、前衛，不久前她才曬出在雪地中幾乎全裸的辣照，即使下半身僅穿著一件丁字褲，但凹凸有致的曼妙身材與筆直的長腿，同樣令不少網友大噴鼻血。

史黛拉擁有空靈外貌與178cm的高䠷身材，2009年憑著廣告出道後便逐漸受到矚目，2014年首度登上「維多利亞的秘密時尚秀」展現極致好身材成功打開知名度，隔年也順利成為維密天使之一，在時尚界占有一席之地。另外，感情世界相當豐富的她，過去還曾與「暮光女」克莉絲汀·史都華(Kristen Stewart)有過一段情，即使2018年兩人已分手依然讓人印象深刻。