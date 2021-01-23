美國23歲話題女王凱莉珍娜(Kylie Jenner)，與金卡戴珊(Kim Kardashian)、超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）等姊姊們一同出演真人秀節目《與其卡戴珊姊妹同行》而打開知名度。日前與坎達兒珍娜一同前往墨西哥度假的她，在網路上曬出一系列比基尼美照，兩人火辣的身材曲線吸引網友熱烈討論。

凱莉珍娜雖已是一個孩子的媽，但依然維持凹凸有致的葫蘆型火辣身材，自從演出實境節目《與其卡戴珊姊妹同行》與《凱莉私生活》後便成為家喻戶曉的人物，還與超模姊姊坎達兒珍娜(Kendall Jenner)一同推出彩妝品牌「KENDALL + KYLIE」以及自創品牌「Kylie Cosmetics」，成為一名事業有成的女企業家，也成功擠進億萬富翁排行榜的行列。而坎達兒珍娜除了因節目聞名外，179cm的高䠷身材及厭世的高級長相也使她相當受到歡迎，成為最富有的超模之一。

兩姊妹舉手投足話題性十足，近日她們也在各自的社群平台上一同PO出前往墨西哥私人別墅度假的照片。只見坎達兒珍娜只穿著一件三點式比基尼躺在泳池旁的躺椅上享受冬日的暖陽，大方秀出纖細零贅肉的好身材，看起來相當愜意。

凱莉珍娜則是穿上珍珠吊帶比基尼在無邊際泳池內漫步，但下ㄧ張照片更加惹火，她不僅濕身躍出水面，飽滿的上圍及前凸後翹的身材曲線也一覽無遺，另外還有一件粉色平口比基尼造型同樣吸睛，令網友看得直噴鼻血，吸引超過571.4萬人按讚。