近年來開架彩妝屢屢與其他人氣品牌聯名，讓美妝控超生火，必須整套收藏！邁入2021年，日本熱賣的開架美妝品牌INTEGRATE櫻特芮，與迪士尼經典動畫「仙履奇緣」推出限定聯名彩妝，超熱賣的粉餅、唇采筆、眼線膠筆等品項，都將換上超夢幻的絕美限定包裝，當「仙履奇緣」動畫中的仙杜瑞拉、神仙教母、南瓜馬車躍上產品設計，真是精緻的令人捨不得使用呀！

INTEGRATE櫻特芮熱賣的粉餅、唇采筆、眼線膠筆等品項，都將換上「仙履奇緣」限定包裝。（邱映慈攝）

日本開架超熱賣的「柔焦輕透美肌粉餅」，細緻遮瑕、自然薄透，輕鬆實現專業級無瑕美肌。本次「仙履奇緣」聯名系列將推出附仙履奇緣聯名粉盒的限定組合！這款粉餅添加細緻素顏修飾粉末，搭配高遮瑕力的潤色粉末，讓肌膚柔焦修飾且同時兼具素顏般輕透的透明感，就像是沒有上妝地自然透亮，展現讓人驚豔的細緻好膚質。出油後粉體交融、轉化為粉底液般的服貼絲滑質地，微微閃耀的奶油光澤，打造公主般的好膚質，零技巧也能輕鬆實現專業級完妝感，添加防止肌膚乾荒的礦物離子粉末，無Paraben防腐劑、無香料，溫柔純淨呵護肌膚，上妝同時保養，一整天無負擔。

仙履奇緣名限定款柔焦輕透美肌粉餅。（邱映慈攝）

仙履奇緣名限定款「輕染潤唇采筆」推出兩色，是夢幻又有仙氣的奶茶裸粉色系，無論是上班約會都百搭。擁有潤澤柔軟的筆型唇膏，能貼合唇部弧度，順暢滑溜地延展，描繪完美唇型，為唇部染上令人心動的粉嫩唇色。單擦1層為雙唇增添自然紅潤，素顏擦也不突兀；重複疊擦2層顯色度更佳，水潤亮澤的玻璃水光妝效，即使是新手也能零失誤輕鬆駕馭。

仙履奇緣名限定款「輕染潤唇采筆」。（邱映慈攝）

MODEL示範輕染潤唇采筆 #PK370。（邱映慈攝）

開架眼線中超熱銷的「超順手抗暈染眼線膠筆」也推出仙履奇緣聯名限定款，共推出2mm極細筆芯與3mm份量感筆芯兩種眼線膠筆，可隨妝感隨心選擇。獨家光澤凝膠配方，極滑順、好延展，接觸肌膚瞬間融化，完美貼附眼皮，輕鬆畫出完美精緻眼線，10小時持妝配方，耐汗、耐淚水、耐油脂，完美抗暈一整天。2mm極細筆芯可輕鬆描繪細緻眼尾線條，自由填補睫毛間隙；3mm份量感筆芯兼顧眼影、眼線妝感，使雙眼自然深邃、輕鬆勾勒深邃眼眸。

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得INTEGRATE櫻特芮仙履奇緣名限定款柔焦輕透美肌粉餅*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/2/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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