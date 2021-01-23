台灣在地美妝工具品牌點胭脂 Dian Yan Zhi首次推出跨界聯名新品「點好緣糕仔粉撲」，本次新品與台灣規模最大財神廟之一的「北港武德宮」聯名，並以傳統糕仔為原型，推出象徵圓滿的「點好緣」粉撲，不僅傳承台灣傳統文化，更是美妝粉撲前所未見的新品。

台灣在地糕點種類相當多，如鳳梨酥、蛋黃酥、綠豆椪或是結婚「大餅」等，除了節慶時享用，大多時候也會作為伴手禮贈送親友。而傳統作為拜拜求平安的糕點「糕仔」，在現今社會的飲食習慣及禮俗變化之下已越來越少見。

「點好緣糕仔粉撲」觸感柔軟Q彈，延展性佳，不含乳膠成分，敏感肌也可安心使用。（圖／品牌提供）

點胭脂以「發現藏於日常之美」的品牌精神，繼台灣原生系列美妝蛋後，將傳統糕仔形象融入美妝工具，讓再普通不過的化妝粉撲，賦予濃厚的台灣文化底蘊，也是美妝粉撲長久以來首次以糕仔形象亮相，前所未見的造型十分吸睛、可愛。

「點好緣糕仔粉撲」與北港武德宮三仙姑聯名，三仙姑是指雲霄、瓊霄、碧霄三位女神，傳說三仙姑可祈求子嗣與小孩平安長大，在姻緣與貴人方面，也頗為靈驗。民眾敬拜三仙姑常以彩妝品作為供品，以往民間認為，吃了有文字的糕餅，即可獲得文字上的福氣，因此以「點」代表三仙姑點化指引及打扮妝點之意；「好」代表各種好事，萬事圓滿；「緣」則代表人與人相遇的緣分。期盼你在妝點時如同得到三仙姑的祝福，「點出好氣色、點得好人緣」。

「點、好、緣」是來自三仙姑的祝福，祝福使用者「點出好氣色、點得好人緣」。（圖／品牌提供）

點好緣糕仔粉撲即日起於點胭脂官方蝦皮、Pinkoi及北港武德宮官網限量販售，每組售價NT.180元，北港武德宮紀念品部現場同步販售；隨貨附贈吊牌，可寫上姓名或祝賀語，不論送禮或自用，都帶著三仙姑滿滿的祝福。

「點好緣糕仔粉撲」可乾溼兩用，濕用時將粉撲泡水膨脹，以掌心或紙巾壓出多餘水份，先將底妝產品塗抹臉部，再以粉撲輕拍推勻；乾用時，可直接沾取美妝品上妝。（圖／品牌提供）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/2/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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