45歲日本女星米倉涼子（Ryoko Yonekura）不僅是資深女演員，更是身材姣好的模特兒，她過去在《派遣女醫》中以霸氣御姊角色走紅，被譽為「日劇女王」，她近日受 FENDI 邀約正式成為日本品牌大使，創下品牌進軍日本56年來的首例。

米倉涼子在1993年以時裝模特兒身份出道，活躍於電視劇、電影及舞台劇領域，且曾榮獲眾多獎項。2008年她在日本上演的日文版的《芝加哥》音樂劇中擔任女主角；2012年7月，她成為首位在紐約百老匯演出《芝加哥》音樂劇的亞洲藝人。2020年4月，米倉涼子成立自己的事務所Desafío，以日本最重要的女演員之一的姿態，繼續活躍演出各種角色。

米倉涼子表示：「得知這是 FENDI 進軍日本市場56年以來，首次任命日本品牌大使，我感到十分榮幸。FENDI 是一個全球知名品牌，卻從未放棄創新的腳步。我同樣抱持著這種態度，希望在時尚領域盡我所能，讓更多人感受到FENDI 的無比魅力。」

在米倉涼子的身上可以見到獨一無二、才華橫溢、勇於創新、不斷推陳出新的態度，與 FENDI 的品牌精神完美契合，FENDI 也將會陸續推出與米倉涼子合作的項目，落實大膽創意與追求卓越的理想，同時保留品牌傳統及精湛技藝，進一步推動品牌的多元發展。