美國女星吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）在去年9月與歌手男友贊恩（Zayn）產下愛女，在12月就火熱回歸復工，讓粉絲們激動不已。她近日不僅大方公開女兒的名字是 Khai Hadid Malik，更發出氣勢舊照透露懷孕的秘密，辣圖一出立刻引發騷動，短短時間就吸引超過662萬人按讚。

吉吉哈蒂德以精緻五官及9頭身性感身材走紅，幾乎在每一個大牌的秀上都能發現她的蹤影，她近日驚喜自曝自己早在去年時裝周就懷孕，只見她在IG上發出去年登上 Jacquemus 大秀的美照，並寫下：「一年前的今天，我的寶貝女孩就在裡面！」

畫面中，吉吉哈蒂德穿著奶油杏色的細肩帶洋裝，不僅下身開衩，一轉身更能看到惹火大挖背設計，讓性感美背及長腿一覽無遺，貼身剪裁完美展現出曼妙的身材，整體造型兼具氣勢與優雅，令人相當驚艷。而自從她懷孕後，就愛上開直播和粉絲們大聊媽媽經，她表示自己在去年1月到3月間，總共現身20場以上的大秀，其中就在 Tom Ford 大秀的前一天得知自己懷孕。

和妹妹貝拉哈蒂德（Bella Hadid）同屬人氣紅不讓的新生代超模，雖然目前吉吉已經晉升媽媽，卻還是維持住火辣氣質，不論是高挑又纖細的好身材，還是精緻甜美的臉龐都沒變，當了媽媽之後，更是完美展露女性光輝，目前依舊在時尚圈中占有十分重要的地位。