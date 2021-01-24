大陸女星迪麗熱巴以來自新疆的高顏值走紅，靠著混血感深邃五官及168cm姣好身材，與同樣擁有高顏值的古力娜扎、麥迪娜、佟麗婭一起受封「新疆4美」。為了迎接農曆新年的到來，迪麗熱巴近日現身年貨節直播，大方分享多種自己熱愛的年節好物。

在活動中，迪麗熱巴綁起清爽的馬尾，穿上一套大翻領設計的白色襯衫現身，搭配上簡潔清新的收腰剪裁，成功勾勒出她曼妙的腰線，下半身選穿灰色細緻格紋開衩裙，大秀白皙筆直的鉛筆腿，最後腳踩白色涼鞋，為初春穿搭帶來最好的示範，姣好身材光看就令人心動不已。

迪麗熱巴下半身選穿灰色細緻格紋開衩裙，大秀白皙筆直的鉛筆腿。（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室 ）

迪麗熱巴除了臉蛋美，更從小成長於文藝世家，學習過舞蹈、鋼琴及小提琴等才藝，並通曉多種語言，從內而外散發的知性氣質超圈粉。迪麗熱巴每每出場的造型總令人驚艷，網友們看了紛紛大讚：「迪迪姐姐超美」、「今天愛你一下下」、「天吶她是仙女嗎」、「我的寶好美」、「熱巴大氣的五官好絕」等。

在活動中，迪麗熱巴穿上一套大翻領設計的白色襯衫現身，勾勒出她曼妙的腰線。（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室 ）

迪麗熱巴楊冪旗下嘉行傳媒的當紅小花，從2013年主演首部電視劇《阿娜爾罕》出道，出道至今邁入第8年，飾演過多部夯劇《克拉戀人》、《漂亮的李慧珍》 、《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》等，近年更進軍綜藝節目圈，在《奔跑吧》中展現直率不做作的個性，逐漸累積人氣。