南韓30歲氣質女星徐睿知(서예지)，去年以韓劇《雖然是精神病但沒關係》爆紅後，舉手投足及穿搭造型皆成為話題。23日舉行的「2020 APAN STAR AWARDS」頒獎典禮上，徐睿知以一襲白色禮服優雅現身，一雙白皙又筆直的長腿瞬間成為焦點。

原訂於去年11月舉行的2020 APAN STAR AWARDS，因受到新冠肺炎疫情影響延至本月23日盛大展開，現場也聚集了不少大咖明星前來共襄盛舉，除了姜河那、朴海俊、玄彬、李相燁等多位男星受邀出席外，李珉廷、金善映、徐睿知等女星也盛裝登上紅毯。

徐睿知在這次的頒獎典禮上，以《雖然是精神病但沒關係》的高冷女作家高文英一角，成功打敗《浪漫醫生金師傅2》李聖經、《便利店新星》金裕貞、《金牌救援》與《你喜歡布拉姆斯嗎》朴恩斌以及《愛的迫降》徐智慧，拿下「迷你劇集女子優秀演技獎」的殊榮。而在紅毯及頒獎舞台上，徐睿知穿著一件白色低領平口洋裝優雅現身，胸口用羽毛造型做點綴仙氣瞬間爆棚，裙襬兩側火辣高衩的設計則使她一跨步發光長腿立刻乍現，加上背部全裸的特殊剪裁好身材一覽無遺，再度獲得大批網友讚賞，直呼「姊姊美慘了」、「根本是仙女下凡」。

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但這也不是徐睿知第一次因紅毯造型獲得注意，去年舉行的「2020釜山電影獎」頒獎典禮上，徐睿知便曾以深U高衩禮服展現傲人的上圍及纖細美腿，這次曾是以羽毛造型禮服完勝全場，同樣掀起話題。