韓國「四大公有財」之一的玄彬，元月1號公開與孫藝真的戀情後，終於在23日舉行的「2020 APAN STAR AWARDS」頒獎典禮上首次現身，雖兩人並未同台領獎，但玄彬在致詞中公開放閃孫藝真，讓台下觀眾及網友瞬間被閃瞎。

原訂於去年11月舉行的2020 APAN STAR AWARDS，因受到新冠肺炎疫情影響延至本月23日盛大展開，現場聚集了玄彬、姜河那、朴海俊、李相燁、李珉廷、金善映、徐睿知等多位大咖明星共襄盛舉；其中，新年ㄧ開始便認愛的「最佳螢幕情侶」玄彬、孫藝真最受到矚目。

在APAN STAR AWARDS頒獎典禮上，玄彬與孫藝真皆以夯劇《愛的迫降》分別拿下「大賞」及「KT Seezn Star獎」，而原本要一起走紅毯的兩人，最後卻只剩玄彬帥氣出席讓粉絲大感可惜，孫藝真則是透過影片向所有工作人員致謝並感謝粉絲們的支持。影片中，孫藝真穿著一件公主袖緞面深V禮服搭配ㄧ頭烏黑長髮盡顯優雅氣質、女神魅力，加上她那雙會笑的眼睛，把粉絲電得神魂顛倒，紛紛留言「孫仙永遠這麼美」、「怎麼連致謝都美成這樣」、「女神果然還是女神」。

玄彬在頒獎典禮上也不惶多讓，以時裝精品SAINT LAURENT所訂製的深藍色西服搭配OMEGA高級晚錶，即使遠看ㄧ深黑卻深藏細節，低調又華麗的造型更顯玄彬男神風範。而他登台領獎時，同樣先感謝工作人員及觀眾的喜愛，最後則表示「非常感謝對利正赫來說最棒的搭檔尹世理，因為藝真完美詮釋這個角色，讓利正赫更加帥氣的存在」，雖只有短短ㄧ句話，卻讓粉絲們暴動，直呼「這對太甜了」、「歐爸這狗糧我吃」、「雖然玄彬是我老公，但我不介意小三是孫藝真」引爆話題。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】